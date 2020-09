Alarma en Quindío por envenenamiento de miles de abejas

Al menos un millón y medio de abejas murieron al parecer por envenenamiento en el corregimiento de Barcelona, en Calarcá, Quindío.

El apicultor Cesar Delgado denunció que este es el peor envenenamiento de abejas que ha visto en los últimos años en el departamento ‘’Es un apicidio lo que se ha presentado en los últimos días, llevan varios días muriendo cientos de ellas, desde el pasado miércoles y pueden durar hasta 7 días por los agroquímicos son residuales pueden durar varios días’’.



Según Delgado, una finca del sector, ubicada a unos 500 metros, al parecer usó plaguicidas en cultivos de cítricos y esto habría generado la masiva muerte de las abejas. ‘’Se han venido presentado, unos leves y otros más catastróficos como este.

De acuerdo a los datos revelados por Delgado, fueron envenenados tres apiarios, uno de la Asociación de Apicultores del Quindío, y otros dos de los apicultores Carlos Alberto Ríos Celis y Cesar Delgado. Las pérdidas superan los 50 millones de pesos.



‘’Fumigaron con unos agroquímicos tan letales pero no se ha podido establecer cuáles son porque las personas de esa finca no quisieron abrir la bodega donde los guardan. Ya vino el ICA y estamos a la espera de que venga la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)’’.



La corregidora de Barcelona, Nancy Caicedo Galindo reportó en un informe enviado a la CRQ que pese a que ‘’este despacho envió una patrulla policial tampoco los dejaron entrar a la finca hasta que la suscrita corregidora se desplazó hasta el sector y aún así el cuidandero no quería permitir el ingreso y pasados unos minutos sentimos fuertes olores a plaguicidas y agroquímicos que estaban utilizando’’.

Delgado agregó que lo más grave es que ‘’no solo están envenenando las abejas, sino que nos envenenando a todos por esos plaguicidas que les aplican a las frutas y verduras que luego todos nosotros compramos y nos comemos’’.



El director del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Quindío, Jorge Hernán García, informó que dos profesionales se remitieron al sitio para verificar el caso. ‘’Se tomaron muestras de las abejas muertas y además de la miel, dichas muestras fueron enviadas a un laboratorio de la ciudad de Bogotá y esos análisis nos dicen si hubo envenenamiento o no. También empezamos a hacer las visitas a los predios vecinos’’.



Por su parte, el ambientalista Néstor Ocampo señaló que ‘’las abejas son unas polinizadoras muy importantes y si desaparecen muchas plantas verán cortado su ciclo vital y empezarán a desaparecer. Así empezarían a desaparecer lentamente los bosques y selvas. Se estima que la gran mayoría de las plantas que nos proporcionan el alimento dependen principalmente de las abejas para su polinización’’.

