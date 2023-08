Estudiantes de un colegio en zona rural de El Retorno, en Guaviare, hicieron un llamado a la comunidad para que evite realizar compras en páginas de Facebook, ya que en hechos recientes por poco resultan víctimas de un caso de estafa a través de esta plataforma.

Los hechos se registraron este jueves. Según los estudiantes, contactaron a través de Facebook a una supuesta empresa deportiva de Ibagué para la compra de uniformes para unos juegos Intercolegiados.

Le puede interesar: Así fue la explosión que hace 67 años marcó el renacimiento de Cali



Al contactar al encargado de la tienda encontrada en Facebook, les indicó que por 40 uniformes les cobraría 35.000 pesos, lo cual resultaba favorable para los menores.



No obstante, tras la verificación de un familiar en la ciudad constataron que dicha empresa no existe en la dirección aportada. Por esto, los estudiantes no consignaron el dinero y así evitaron ser estafados.

Después de confrontar a la persona encargada, les dejó de contestar el teléfono.



NACIÓN

Más noticias de Colombia: