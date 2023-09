Con el desplazamiento masivo de 800 indígenas pertenecientes al resguardo del Sande y de más de 2.000 campesinos, se agudiza la crisis humanitaria en los municipios Samaniego y Santacruz, en el occidente de Nariño.

Solo en el casco urbano de Samaniego, desde hace más de un mes están otros 2.025 campesinos desplazados de 18 veredas localizadas en la zona montañosa del municipio, por cuenta de los fuertes enfrentamientos que sostienen las disidencias de las Farc y el Eln por el control territorial.

🇨🇴 | COLOMBIA: Desplazamiento de más de 2.000 campesinos que huyen de las confrontaciones entre terroristas de las FARC y ELN. Llegan al casco urbano de Samaniego, Nariño. pic.twitter.com/hYPmsKzIdk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 15, 2023

Mediante un comunicado, el resguardo indígena awá El Sande informó que el nuevo desplazamiento se registró “debido a combates entre grupos armados desde el 13 de septiembre”.



Este jueves 14 de septiembre, los 800 indígenas, entre quienes se encuentran niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, llegaron a los cascos urbanos de ambos municipios, “y se espera que otras 600 personas más lo hagan en el transcurso del día”.

Fue necesario habilitar el albergue del colegio del corregimiento Balalaika,en el municipio Santacruz para ubicar temporalmente a los indígenas

Por eso fue necesario habilitar el albergue del colegio del corregimiento Balalaika, en el municipio Santacruz, para ubicar temporalmente a los indígenas.



La situación ya fue puesta en conocimiento del gobernador de Nariño, Jhon Rojas, y del secretario de Gobierno, José Obregón, “para que activen las diferentes rutas de atención ante la emergencia humanitaria”, recalcó el citado resguardo.



También aseguró que por la versión de las comunidades afectadas “ante los cruentos enfrentamientos se tiene información de que la población civil está afectada y que existen heridos”.



En las veredas Claraval y Campoalegre, del municipio de Santacruz, hay varias familias confinadas en sus viviendas, “han puesto banderas blancas para que los grupos armados no ataquen estos espacios de la sociedad civil”.



Las autoridades indígenas del resguardo solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al igual que a las instituciones oficiales, organizaciones de derechos humanos y a la cooperación internacional, que asistan a una reunión programada para este viernes en el mencionado colegio, con el propósito de activar los planes de contingencia que permita la atención a la crisis humanitaria.



“Tenemos la esperanza de que la guerra pare, que cesen todos los fuegos y que la vida sea sagrada”, es el mensaje que reveló el resguardo en medio de la crítica situación que se vive en esa zona de Nariño.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, había advertido sobre la existencia en la zona de minas antipersona, lo que pone en peligro permanente la vida de los pobladores.



“Nos encontramos que hay campos minados por lo que ese es otro trabajo que hay que realizar”, indicó el mandatario seccional y reconoció que la permanencia de los desplazados en el coliseo de la localidad de Samaniego resulta muy precaria “porque no es apto para permanecer allí tanto tiempo”.



