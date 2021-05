Seis municipios en alto riesgo de inundación por el Río Magdalena

El llamado de SOS lanzado desde hace casi un año por las poblaciones ribereñas del departamento de Magdalena continúa sin respuestas del Gobierno Nacional, y la erosión amenaza con borrar del mapa a por lo menos seis municipios.



Ayer en horas de la noche, el Río Magdalena arrasó aproximadamente con 20 metros de terreno en el kilómetro 2.1 de la vía dique que comunica en a los municipios de Salamina y El Piñón.



En esa zona, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) invirtió más de $3.500 millones con la instalación de geobolsas para proteger a las comunidades aledañas, mientras se define una obra definitiva.



Sin embargo, el Río que ha aumentado sus fuerzas los últimos días por las lluvias, destrozó más de un kilómetro del muro de contención y prendió nuevamente las alarmas.



El alcalde de Salamina, Luis Ramón Orozco, aseguró que ha sido insistente en clamar ayuda al gobierno departamental y nacional para resolver este grave fenómeno natural. Advierte que el desastre está cada vez más cerca.



“Desde hace un año la angustia es total en el pueblo. Hemos visto cómo el Río se acerca al casco urbano, sin que nadie haga algo realmente efectivo para evitarlo”, manifestó el mandatario.



Según Orozco, la inundación que se presentaría generaría pérdidas de grandes proporciones, no solo en la agricultura y la ganadería, sino en la vida de los habitantes de los 6 municipios que están en el área afectada.



Desde agosto del año 2020 a la fecha, los desprendimientos de tierra han sido constante en esta parte del departamento, Allí no solo se han afectado varios puntos de la muralla si no también el puerto del Ferry, único transporte fluvial para el paso de vehículos entre los departamentos del Atlántico y Magdalena.



Dicho problema se presenta debido a un islote que hace desviar la corriente hacia el municipio de Salamina. Cormagdalena realizó una intervención a través de un dragado en el que invirtió $10 mil millones, que claramente no dieron ninguna clase de resultado sobre la emergencia que crece con el paso de los días.



Este domingo se programó una cumbre de los alcaldes de los municipios amenazados por la erosión, con el fin de determinar acciones de contingencia y posibles soluciones ante una inundación que parece inminente.



