Alerta en San Andrés por el aumento de homicidios, se han duplicado en un año

Hay alerta en San Andrés debido al incremento de homicidios en los últimos meses. Nada más en lo que va del 2023, la isla registra 32 casos, mientras que entre enero y septiembre de 2022 se reportaron 16 asesinatos.



Solamente en la última semana se han sumado tres más a la cifra. Los hechos aislados, en los que murieron tres hombres por heridas de armas de fuego, se presentaron en los sectores de Morris Landing, Orange Hill y La Paz.



En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el aumento de asesinatos y le pidió al Gobierno que tomara medidas urgentes para proteger a la ciudadanía de la isla. En ese momento se contabilizaban 24 homicidios.

Según la entidad, las causas están ligadas a un aumento de la desigualdad social y las pocas opciones laborales. En un comunicado de prensa, le pidieron al Gobierno que adopte planes de desarrollo y emprendimiento entre los habitantes del archipiélago.

“Las causas, a partir del trabajo en terreno realizado por los funcionarios adscritos a la Regional San Andrés, se derivan de las escasas opciones laborales, la desigualdad social por el alto costo de vida, la baja oferta educativa, entre otras problemáticas recurrentes”, explicó la Defensoría.



La entidad señaló que el fortalecimiento de las estructuras armadas y el crimen organizado ha ayudado al aumento de homicidios.



Ese mismo mes, las autoridades tomaron la decisión de militarizar San Andrés. Desde entonces, miembros del Ejército realizan patrullajes en las calles para garantizar la seguridad.



No obstante los esfuerzos, la cifra ha seguido aumentando. Desde agosto, ya se han contabilizado 8 homicidios más.



El coronel Manuel Quintero, comandante del Departamento de Policía de San Andrés y Providencia, explicó que de los 32 casos, ya se han procesado 21, por lo que hay un esclarecimiento del 66 por ciento.



De las víctimas, solo una correspondía a una mujer, que fue asesinada con un arma contundente por su pareja sentimental en un crimen tipificado como feminicidio. El otro caso que se sale de la norma fue el homicidio de un hombre al que intentaron atracar y finalmente lesionaron con arma cortopunzante.



Los 30 casos restantes han sido todos cometidos con armas de fuego. Este hecho prende las alarmas de la Policía, que en medio de requisas ya ha incautado 55 de estas en lo corrido del año. En el mismo periodo de 2022, recuperaron 42.



En opinión del coronel Quintero, las causas de los homicidios obedecen a retaliaciones y venganzas entre viejos conocidos de la isla. El comandante negó que haya bandas criminales o grupos organizados que estén detrás del aumento.



“Los homicidios son por múltiples causas. Una de ellas es la retaliación entre barrios. Hay una especie de clanes familiares que tienen rencillas del pasado, y algunos de los homicidios han sido por venganzas”, indicó Quintero.



El coronel agregó que otros casos corresponden a personas que han sido puestas en libertad y al salir van a cobrar venganza.



“En términos generales, hay ese patrón de venganza, no necesariamente asociado a rentas criminales. Se amenazan los unos a los otros”, añadió el comandante de la Policía.



Quintero manifestó que varias de las acciones criminales de la isla se llevan a cabo en zonas montañosas. De los 21 casos que han sido esclarecidos, 19 personas fueron capturadas por orden judicial. Sin embargo, 8 de estas correspondían a menores de edad vinculados con hechos de homicidios. Cuatro fueron encontrados en flagrancia y otros 4 se entregaron a las autoridades.



Uno de los que se entregaron era Jarreth Lindon Pomare, considerado “uno de los más buscados del país” y quien aparecía en varios carteles de este tipo.



En octubre de 2022 la Defensoría emitió la Alerta temprana 028 de 2022, en la que advirtió que estructuras criminales de narcotráfico estarían fortaleciéndose en la isla. Además, aseguró que los niños eran los más vulnerables a estos grupos. Sin embargo, las autoridades locales negaron esa declaración y mantienen que al archipiélago no ha llegado este tipo de bandas organizadas.





