Caso de abuso sexual contra británica alerta al turismo en Salento

Una serie de denuncias sobre presuntos abusos sexuales a turistas en el Valle de Cocora, uno de los lugares más visitados por extranjeros en Colombia y ubicado en Salento (Quindío), preocupa a las autoridades de la región.

De hecho, en la noche de este martes, capturaron a la persona señalada de atacar a una joven británica cuando paseaba por este corredor turístico.



El caso de la británica, de 21 años, ocurrió el 23 de diciembre del año pasado. Según la denuncia, el hombre abordó a la mujer para acceder sexualmente de ella cuando la joven paseaba por el Valle de Cocora, apuntó la Fiscalía.



Luego de la denuncia, el CTI de la Fiscalía procedió a investigar el caso y este martes capturó al presunto implicado.



Se trata de Richard Pillimue Pillimue, quien fue detenido en un hotel en La Tebaida (Quindío). Al joven le imputaron los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Salento es uno de los municipios más visitados del Eje Cafetero. En este queda el Valle de Cocora donde crecen las palmas de cera. Foto: Alexis Múnera

El Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Salento le dictó medida de aseguramiento intramural a Pillimue.



‘’Al parecer la intimidó con arma blanca para conducirla hasta una casa abandonada donde se presume que él y dos personas más la accedieron carnalmente”, apuntó la Fiscalía luego de lograr la captura del señalado.



El ente investigativo agregó que la “víctima, quien para el momento de los hechos tenía 21 años de edad, logró escapar en medio de una pelea entre los hombres. Al llegar a un restaurante fue auxiliada y llevada al hospital de Salento”.



Varios empresarios del sector turístico del municipio han expresado su preocupación por los casos de hurtos que se han presentado en el municipio pues aducen que nunca se habían registrado casos como estos en Salento.



El secretario de Gobierno de Salento, Juan Felipe Berrío, confirmó que sí hay un caso de hurto en investigación.



“La Fiscalía está investigando. Se habló de esta denuncia durante uno de los más recientes consejos de seguridad. No tenemos reportes de otras denuncias al respecto”, anotó Berrío.



Aunque uniformados del batallón de alta montaña del Ejército prestan apoyo de vigilancia en la zona rural de Salento, el pie de fuerza se queda corto.



El municipio, que tiene 17 veredas además del caso urbano, cuenta con una estación de policía y solo 15 unidades policiales.



El secretario de Gobierno del municipio también aseveró que, aunque se ha solicitado incrementar el pie de fuerza, hasta el momento no ha sido posible pues no hay suficiente personal. A esto se suma que Salento, y en general Quindío, es una zona tranquila en comparación con otros lugares, eso hace que muchas veces no se priorice.



“A pesar de la gran afluencia de turistas que recibimos, Salento siempre se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo. No obstante, hay que tener en cuenta que los sitios turísticos por la misma llegada de tantas personas, se genera una vulnerabilidad. Lo que ha pasa son eventualidades, como en cualquier otro sitio”, señaló el funcionario.

Richard Pillimue Pillimue, capturado por ser el presunto abusador. Foto: Cortesía

Por su parte, Jaime Arias, presidente del Concejo de Salento, afirmó que no conoce reportes de la Policía sobre el incremento de hurtos en el Valle de Cocora y este sería el primero caso de abuso sexual, por lo que condenó el hecho del cual fue víctima la joven extranjera.



“Este es el primer caso del que tengo conocimiento. En las altas temporadas se incrementan los hurtos como en todo lugar que recibe tantas personas; sin embargo, sé que las autoridades accionan los protocolos de seguridad para contrarrestar esto”, manifestó Arias.



Salento es uno de los municipios más visitados del Eje Cafetero y el más concurrido del Quindío.



Según el más reciente Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia, en tan solo ocho días (entre el 28 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020) ingresaron 30.550 vehículos al municipio, cada uno con un promedio de 3.5 personas.

