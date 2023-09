Un nuevo robo masivo se registró en el departamento de Risaralda. El más reciente hecho ocurrió el pasado fin de semana en zona rural del municipio de Guática, hasta donde llegaron hombres armados a hurtar las pertenencias de alrededor de 20 personas que participaban de una reunión política.



Según denunció a través de redes sociales el candidato a la Alcaldía Ferney Castro, a favor de quien se realizaba el encuentro, encapuchados intimidaron a los asistentes.



“Hombres armados estaban atracando e impidiendo el paso a la campaña. Allí robaron y amenazaron a gran parte los miembros de esta. Fueron siete hombres encapuchados con armas y se movilizaban en motos”.

Los sucesos fueron confirmados por el Departamento de Policía Risaralda, quienes indicaron que acudieron al sitio una vez fueron notificados de los hechos, ocurridos el pasado sábado pasadas las 7:00 de la noche.



“Al llegar al lugar encontraron una aglomeración de personas, quienes manifestaban que un grupo de hombres armados y con el rostro tapado les hurtaron las pertenencias. Es de resaltar que el candidato no estaba entre el grupo de personas a las que les cometieron el hurto; sin embargo, fue llevado por la Policía hasta su residencia en la cabecera municipal para salvaguardar su integridad”, indicó Simón Eduardo Cornejo, comandante de la Policía en Risaralda.



El oficial señaló, igualmente, que el suceso no estaría relacionado directamente con la contienda política.



“Los hechos no están relacionados con algún tipo de ataque a candidatos o evento político; se brindó acompañamiento a todas las personas y ya estamos adelantando las investigaciones para identificar plenamente a los responsables de este hurto”, apuntó.



Desde la Policía de Risaralda precisaron que se han hecho campañas de prevención con los candidatos a la Alcaldía y al Concejo, dando a conocer las medidas de autoprotección que deben tener en cuenta al momento de desplazarse al sector rural. Esto considerando que el cuadrante no habría sido notificado del encuentro y los dirigentes políticos involucrados no se encontraban acompañados de sus esquemas de seguridad.



Este es el segundo robo masivo que ocurre en territorio risaraldense este año. El primero se presentó en julio pasado cuando hombres armados irrumpieron en la celebración de una fiesta de 15 años en el municipio de Santa Rosa de Cabal; los delincuentes huyeron ante la presencia de la Policía, pero lograron llevarse las pertenencias de algunos asistentes.



Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

PEREIRA