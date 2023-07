Las autoridades de salud del departamento de Risaralda están en alerta por el gran incremento de casos de malaria. En lo que va corrido del año se registran un total de 2.066 casos, lo que representa un incremento del 49 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se registraban 887 casos de la enfermedad.

(Puede leer: Así quedó el mapa de Colombia tras el fallo de La Haya sobre Nicaragua)



De esos 2.066 casos, el 86 por ciento corresponden al municipio de Pueblo Rico, en el noroccidente del departamento.

Un 5 por ciento de los casos se han reportado en el municipio de Mistrató y otro 5 por ciento son casos provenientes del departamento del Chocó que legan a Risaralda.



El mosquito ‘Anofeles’ es uno de los portadores del parásito Plasmodium que causa la malaria o paludismo.



Wilton Mejía, líder del programa de Enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud de Risaralda, explicó que con corte a la semana epidemiológica número 25, se han atendido 2066 casos de malaria, de los cuales 1.906 corresponden a personas del departamento de Risaralda.



Mejía resaltó que de esos 1.906 casos, 1.779 han sido notificados en el municipio de Pueblo Rico, lo que representa un 86 por ciento del total de los casos.

¿Por qué ese gran aumento de los casos?

Con respecto al gran incremento de los casos en Pueblo Rico, el funcionario explicó que se están estableciendo las causas, pero se cree que se debe a varios factores: el aumento de los criaderos de los insectos que transmiten la enfermedad, el tránsito de personas entre ese municipio y el Chocó y la demora en la consulta médica de las personas con la enfermedad.

Las personas que tienen malaria se demorando entre tres y cuatro días para consultar (ir al médico) y una persona enferma de malaria que no consulte oportunamente es el principal foco de contagio. FACEBOOK

TWITTER

"Las personas que tienen malaria se están demorando entre tres y cuatro días para consultar (ir al médico) y una persona enferma de malaria que no consulte oportunamente es el principal foco de contagio, toda vez que el zancudo que transmite la malaria cuando entra en contacto con una persona enferma tiene la capacidad de llevar el parásito a una persona sana", explicó Mejía.



El líder del programa de Enfermedades transmitidas por vectores subrayó que otra razón para el significativo aumento de los casos de malaria es que los pacientes no completan los tratamientos y los suspenden. Esto hace que el parásito no se elimine totalmente y las personas tienen recaídas y seguirán siendo foco de contagio.

Facebook Twitter Linkedin

Mosquito que transmite la malaria. Foto: EFE

La Secretaría de Salud de Risaralda está realizando fumigaciones en las veredas de Pueblo Rico con más incidencia de casos, actividades de control de criaderos y reuniones con autoridades de salud locales, líderes y autoridades de las comunidades indígenas para definir actividades conjuntas para disminuir los casos de la enfermedad.

EE.UU. alerta de primeros casos locales de malaria en 20 años El Centro de Control de Enfermedades (CDC) estadounidense emitió esta semana una alerta tras confirmar cinco casos de malaria, los primeros contagios locales de la enfermedad en el país en dos décadas. La malaria es una enfermedad curable. Foto: Stephen Morrison

EFE

Más noticias

Mujer de Girardot al parecer fue secuestrada, su vehículo apareció incinerado en Tolima

Conozca cómo cambiar su puesto de votación en Cúcuta para las elecciones de 2023

Cárcel a hombre que habría violado y dejado embarazada a una niña indígena de 12 años

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS