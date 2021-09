Alerta en Riohacha por muerte de dos menores por posible dengue

La muerte de dos menores en Riohacha, al parecer por dengue, encendió alarmas en la ciudadanía frente al aumento del número de casos.



Viviana Flórez, secretaria de Salud Distrital, indicó que los dos casos registrados en adolescentes, fueron notificados como sospechosos y están siendo objeto de análisis por parte de la secretaría.



“Para decir que son muertes confirmadas por dengue, debemos realizar en articulación con el departamento las unidades de análisis. De allí queda la clasificación del caso si se descarta o se confirma”, sostuvo Flórez.

"La gente quiere fumigación y sus patios llenos de basura e inservibles, no limpian las albercas, y no mantienen los recipientes donde almacenan el agua tapados y los dueños de lotes no los limpian"

Indicó que hay un aumento en la incidencia de casos, a corte de la semana epidemiológica 36 comprendida del 5 al 11 de septiembre, con la notificación de 47 casos, seis de ellos de dengue grave. La población más afectada son los menores de 5 a 9 años.



Explicó que hace varias semanas se confirmó la muerte de un menor, de dos años, el cual había sido diagnosticado con enfermedad diarreica aguda (EDA), y luego de la unidad de análisis, se determinó que se debían realizar ajustes porque se pudo evidenciar que el fallecimiento fue por dengue grave.



La fumigación no es la solución

Para decir que son muertes confirmadas por dengue, debemos realizar en articulación con el departamento las unidades de análisis. De allí queda la clasificación del caso si se descarta o se confirma

La secretaria de Salud de Riohacha, Viviana Flórez, salió al quite frente al requerimiento de la comunidad de iniciar la fumigación, recordando que esta no es la solución, ya que es primordial el aseo, la recolección de inservibles y elementos que se puedan convertir en criaderos en las viviendas.



Sostuvo que la gente debe concientizarse de que debe cambiar de conducta para evitar que el mosquito se reproduzca en los hogares, por lo que de nada sirve fumigar si se continua con los criaderos en casa.



“La gente quiere fumigación y sus patios llenos de basura e inservibles, no limpian las albercas, y no mantienen los recipientes donde almacenan el agua tapados y los dueños de lotes no los limpian”, dijo Flórez.

Por lo que vienen adelantando distintas acciones de educación y prevención en las comunas 6, 7 y 8, en donde se han registrado un número de índice alto de criaderos de mosquitos, con el propósito de concientizar a la comunidad.



Flórez, recordó que la fumigación se da con un químico que es tóxico para la salud, por lo que exponerse mucho tiempo afecta a niños, adultos mayores con comorbilidades y gestantes, además de afectar la vegetación porque también se eliminan las mariposas, las abejas que ayudan a la polinización.



Tendencia al aumento de casos

A nivel departamental en La Guajira se registran 103 casos notificados, de acuerdo al reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, (INS), a la semana 36.



Por lo que la secretaria de Salud Departamental, Ángela Torres, indicó que hace un mes le recordó a los municipios y prestadores, tener sus guías de atención actualizadas y un plan de acción, porque el comportamiento histórico es que los casos tiendan a aumentar en los meses de agosto, septiembre y octubre.



Torres indicó que con esta alarma se podría iniciar el proceso de fumigación, tras una investigación de campo, para lo cual ya se tienen los insumos, pero se necesita un protocolo y unos lineamientos para poder abordarlos.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

