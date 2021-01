Alerta en Putumayo: 30.000 personas podrían quedarse sin agua potable

Más de 30.000 personas en Puerto Asís, Putumayo, podrían quedarse sin suministro de agua potable por cuenta de las socavaciones del río, pues la planta de tratamiento se encuentra a un metro y medio de la orilla de este afluente amazónico



Pero esta no es la única preocupación que existe en este poblado, pues advierten que si no se actúa pronto, el río podría llevarse todo un barrio.



"Hago un llamado de urgencia al presidente de la República, doctor Iván Duque, a nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, decirles que Puerto Asís necesita la atención inmediata para poder mitigar la socavación del rio Putumayo en su margen izquierdo. Hoy tenemos una planta, la cual le suministra el agua a más de 30.000 personas. Desde el año pasado hemos estado tocando las puertas para que esta obra de mitigación sea una realidad y evitar que estas personas que consumen el líquido sean perjudicadas", dijo el alcalde local.



Y agregó que hay comunidades indígenas que se encuentran ubicadas cerca de la zona que necesita intervención y podrían perder sus viviendas debido a la falta de la obra.



La planta de tratamiento está a un metro del río. Foto: Archivo particular

De igual forma, enfatizó alcalde, que más ocho barrios, más de cuatro comunidades indígenas están en riesgo de perder no solo el suministro del agua vital, sino también sus viviendas.



"Es difícil. Hemos hechos cualquier cantidad de visitas, hemos estado siendo asesorados por hidrólogos, que tienen toda la experiencia del tema, pero no se ha hecho la asignación de los recursos para poder hacer esta obra de gran importancia, que no solamente protege el líquido vital de estas más de 30.00 personas, sino que también protege la vida de estas comunidades indígenas y estas comunidades vulnerables que se encuentran al margen izquierdo del río Putumayo.



Tal es la fuerza de la socavación del río Putumayo que habitantes del municipio advierten que en cualquier momento se quedan sin agua. Además, la fuerza del agua también está afectando fincas y cultivos.



