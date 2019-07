En 15 días, Eln ha cometido 17 atentados en Norte  de Santander 

La estrategia del Gobierno Nacional encaminada a incrementar el pie de fuerza del Ejército Nacional y la Policía no ha logrado contener el accionar de los grupos armados en Norte de Santander, sobre todo de la guerrilla del Eln, que sigue arreciando en los 11 municipios de la subregión del Catatumbo.

En los últimos 15 días, la Fuerza Pública ha reportado 17 arremetidas violentas, entre explosiones, hostigamientos y atentados contra uniformados, que han dejado el saldo de un teniente del Ejército muerto y tres efectivos heridos.

Incluso, el hecho más reciente se produjo en la tarde del miércoles en un tramo de la vía Cúcuta-Ocaña, donde fue activada una carga explosiva y un subintendente de la Policía resultó herido. En este sector vehicular, que une a la capital nortesantandereana con la Costa Atlántica, opera la compañía Juan Fernando Porras del Eln.



La cúpula militar, encabezada por la Segunda División, asegura que este escalamiento de la violencia es una respuesta por parte de esta organización subversiva a las operaciones desarrolladas por las unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N. 3 (Fudra), sin embargo, defensores de derechos humanos y conocedores del conflicto armado en esta zona de frontera con Venezuela plantean una posición diferente.

Ellos coinciden en que este grupo alzado en armas no está debilitado como lo creen las autoridades y que sus acciones bélicas aunque han sido de un impacto limitado debería alertar a todas las entidades gubernamentales.



“Lo que dice el Ejército no es cierto, porque debido a la guerra declarada con Los Pelusos, varias estructuras de los frentes Nororiental, Oriental y el Germán Velasco Villamizar desplegaron sus unidades y se arraigaron a la zona. Además de estos, el problema de los cultivos ilícitos sigue sin una solución a la vista”, aseveró Enrique Pertuz, director de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander.



Por su parte, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, criticó la decisión del Gobierno Nacional de crear una nueva fuerza militar para combatir esta guerrilla, que ostenta una gran ventaja de conocer el territorio.



“La Fudra no ha sido efectiva porque llegó como una nueva unidad operacional a conocer la zona y a ganarse la confianza de los campesinos. Y estos objetivos no los han logrado, de ahí su inferioridad bélica y su poca capacidad de reacción”, aseveró este investigador del conflicto armado.



Frente a este panorama de inseguridad, varios sectores políticos del departamento han pedido que se mejore la operatividad de la Fuerza Pública y se garantice la tranquilidad de las comunidades.



“Nuestra exigencia es que el Gobierno Nacional siga aumentado su pie de fuerza, porque se está afectando la convivencia de grandes poblaciones como Ocaña y la región del Catatumbo, que ya parecen desamparadas”, indicó Wilmer Guerrero presidente de la Asamblea de Norte de Santander.



CÚCUTA