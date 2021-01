En Ipiales ya no hay camas en UCI debido a aumento de casos de covid

El ascenso al 100 por ciento en la ocupación de camas UCI en los hospitales y clínicas de Ipiales, ciudad fronteriza con el Ecuador, tiene en máxima alerta a todas las autoridades que no descartan en adoptar un toque de queda general y riguroso al menos por una semana.

El Hospital Civil, el más importante en el sur de Nariño y además referente para una docena de municipios en la frontera Colombo Ecuatoriana, se quedó sin camas UCI durante el fin de semana y ahora sus médicos y enfermeras solo rezan para que nuevos pacientes no lleguen hasta sus instalaciones.



Por lo pronto, la Alcaldía Municipal determinó que la medida del toque de queda estará en vigencia desde el 18 hasta el próximo 25 de enero, en el horario comprendido desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Pero eso no es todo, mediante la expedición del Decreto No. 04 del 17 de enero de 2021, endureció otras medidas como la restricción de pico y cédula, prohibió las ventas ambulantes y estacionarias, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público y la circulación del parrillero en motocicletas.



La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Diana Paola Rosero, reconoció que Ipiales llegó al 100 por ciento de ocupación de camas UCI, por lo que cree que es una realidad que obedece a la indisciplina social durante el fin del año y el comienzo del presente.



“En este momento de las camas asignadas para covid-19 ya tenemos una ocupación del cien por ciento”, advirtió el gerente del centro hospitalario que presta servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad, Yeovany Fajardo, quien añadió “eso en cifras reales es que no tenemos ni una cama UCI para ofrecerle a la comunidad”.



Lo que le preocupa al funcionario es que al servicio de urgencias puedan llegar nuevos pacientes, por lo que habrá necesidad de remitirlos a otros hospitales de Nariño o incluso a otras ciudades del interior del país.



En el área de hospitalización el porcentaje de ocupación de camas aunque no es tan alto, si merece cierto nivel de cuidado y atención, toda vez que ascendió al 86 por ciento; “estamos viendo que día tras día los pacientes siguen llegando y el porcentaje va en ascenso”, aseguró.



El centro hospitalario ha tenido que adecuarse a las nuevas exigencias por causa de la pandemia, por eso se retiraron unos ventiladores que estaban obsoletos y se espera reemplazarlos en el transcurso de los próximos días.



Manifestó su complacencia por la entrega el domingo por parte del gobernador de Nariño, Jhon Rojas, de una ambulancia medicalizada y con alta capacidad resolutiva para ampliar el parque automotor a cinco vehículos.



Tiene muy claro que ante tan dramática realidad en el hospital se han tomado decisiones importantes como mejorar las condiciones laborales para el personal que presta sus servicios a la institución, con el apoyo psicológico que permita mejorar la atención a la comunidad.



“Hemos restringido la atención en consulta externa, pero seguimos trabajando con gestantes y las cirugías programadas hemos tenido que reprogramarlas, en este momento nuestra prioridad es tener las camas UCI disponibles a los pacientes que requieran por covid-19”, declaró Fajardo.



Por su parte la Secretaria de Salud de Ipiales, Gabriela Chamorro, confirmó que cuatro personas del personal administrativo del Inpec dieron positivo para el nuevo coronavirus, por lo que se encuentran aisladas desde el 11 de enero como lo establece el Ministerio de Salud.



Descartó la presencia de nuevos casos en conglomerados como el Ejército, Policía Nacional y Asilo de Ancianos



Insistió que “desde el sector salud nosotros hacemos seguimiento estricto a los protocolos de bioseguridad”, y solicitó a toda la ciudadanía que ahora más que nunca deben tener en cuenta el lavado de manos permanente, el uso del tapabocas y evitar las reuniones y fiestas familiares que en Nariño y el resto del país han sido focos de contagio del virus.



Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño el municipio de Ipiales contabiliza un total de 3.638 casos positivos de covid-19, mientras que el nivel de ocupación de camas UCI en el departamento ascendió al 97.1 por ciento y ya han fallecido 1.154 habitantes.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

