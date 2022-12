Los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia de los Montes de María y la ciudadanía en general de esta región, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, hacen un llamado de alerta a las autoridades ante la difícil situación de orden público, seguridad ciudadana y creciente violencia.

Las veredas y corregimientos de Montes de María donde hacen presencia el Clan del Golfo y otras bandas

Las autoridades mantienen recompensa por atentados en el departamento. Foto: Favin Díaz

“En lo transcurrido del año se evidencia de manera frecuente y significativa esa violación de derechos fundamentales, en aspectos como: El despojo forzado de tierras, desplazamiento rural, urbano e intermunicipal, hay confinamientos por más de doce horas en algunas zonas rurales, la extorsión masiva a comerciantes y funcionarios públicos (docentes) - especialmente en las zonas rurales- la proliferación de panfletos amenazantes e intimidaciones a quienes no acaten el orden alterno impuesto por la estructura criminal del Clan del Golfo y sus bandas asociadas en los distintos municipios”, señala el comunicado.



Según los líderes de la región, el aumento considerable de los homicidios (según el Instituto Nacional de Medicina Legal en el año 2021 fueron 90 muertes violentas y entre enero y junio de este año ya se reportan 52 muertes). Se trata de crímenes concentrados en Carmen de Bolívar, San Onofre y Maríalabaja; los cuales en su gran mayoría están relacionados con la disputa y control del microtráfico en los cascos urbanos entre el Clan del Golfo y los grupos delincuenciales locales.



En amplias zonas rurales existe un férreo control y dominio territorial de estas estructuras criminales, según líderes de la región, para asegurar el tránsito y movilización de drogas ilícitas hacia las ciudades puertos del Caribe colombiano – Cartagena, Barranquilla y Santa Marta- lo que se traduce en servidumbre, esclavitud.



“Es cuestionable y reprochable la capacidad de la fuerza pública para neutralizar y combatir estos grupos criminales quienes, a partir del uso de distintas modalidades violentas agudizan el dolor y sufrimientos de las comunidades y distintos liderazgos en el territorio”, señala el comunicado.



No obstante, en el mismo texto, reconocen los sucesivos golpes y capturas al Clan del Golfo en esta subregión por parte de la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación.



La presencia de estos grupos armados ilegales se tomó zonas rurales de Ovejas (como Don Gabriel, Salitral, Almagra, Canutal, Canutalito); En el municipio de Colosó (en veredas y corregimientos como: Bajo Don Juan, Cerro, Mico, Ceiba, Cacique, Calle Larga, San Antonio, Brazo Seco, Las Campanas).En el municipio de el Carmen de Bolívar hay presencia de bandas de narcotraficantes en la Alta Montaña, Zona Baja. En el municipio de Morroa (Sucre), os violentos están en la zonas rurales de Pichilín, Sabaneta, Sabanas de Cali, Las Flores, El Yeso, Tolima, Tumbatoro, Sabaneta).



En Maríalabaja hay presencia de criminales en San José́ del Playón, Florida, San Pablo, Pueblo Nuevo, Matuya , Colù); En San Juan, en La Haya, Porqueras, Corralito, San Agustín, San Pedro Consolado, San Cayetano. En Zambrano (Bolívar) hay bandas criminales en Capaca, Florida, Mula, Salitral- Bedoya, La Vega); en San Onofre (Sucre), especialmente, en Zona Playa, Zona Norte, Palmira, Chicho y Berlín; en el área urbana: Sectores El Porvenir, Madre Bernarda, El Puerto) y San Antonio de Palmito (toda la zona rural).

El encuentro promovió el documento llamado ‘Mesa, de la Guerra a la Paz’, donde se hace la petición a los violentos. Foto: Comisión de la Verdad

Piden reunión urgente con el Alto Comisionado

de Paz y funcionarios del gobierno

Desde los Consejos de Paz de los Montes de María expresan compromiso y disposición para trabajar en la construcción de la Paz Total y la convivencia, razón por la cual reiteran la invitación a una reunión urgente con el Alto Comisionado de Paz y funcionarios del gobierno como paso necesario para abordar las particularidades y complejidades de la violencia que impera en esta región, y que se tomen medidas que salven vidas. También piden crear rutas indispensables para transitar hacia la construcción de paz con justicia social en la subregión montemariana.



Recordándoles respetuosamente que la paz no solo se entrelaza con los grupos fuera de la Ley sino también con la Sociedad Civil resiliente que venimos construyendo paz en medio de las adversidades e incertidumbre. En palabras, de un viejo líder montemariano:” lo que sucede en el territorio considerado posible potencia de vida y la apuesta por una Paz Total, ojalá no terminen como la Paz Territorial y la Paz con Legalidad, como sueños que no llegaron a concretarse”.

Masacre en el Carmen de Bolívar es un barrio ocupado por familias desplazadas. Foto: archivo particular

Exploración de 64 pozos de hidrocarburos

Alertan también los líderes montemarianos sobre los efectos para los ecosistemas territoriales, específicamente la provisión de agua, ante la exploración de hidrocarburos en el llamado Bloque Sinú-San Jacinto.



Este proyecto inició en el año 2019, y cobija a la subregión-de acuerdo con el estudio sobre el desarrollo territorial, la seguridad y los derechos humanos que adelanta el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.



Según el alma mater, actualmente hay 64 pozos exploratorios que impactan a municipios contiguos como San Pedro, Sincé, Corozal, y Tolú.



En el encuentro Diálogo Regional Vinculante, los días 27-28 de septiembre, en Carmen de Bolívar, este tema fue soslayado por funcionarios de la gobernación de Sucre, que expresaron que en Montes de María no hay este tipo de actividades.



En el comunicado público, advierte este consejo territorial de paz la vulneración de los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y culturales, es una constante a lo largo y ancho del territorio montemariano en Bolívar y Sucre.



He aquí la exigencia a los gobernantes territoriales de asumir las responsabilidades de los artículos (Art. 303, 315) de la carta politica de 1991 como garantes de la seguridad y el orden público en la jurisdicción, lo cual es extensivo al gobierno nacional, en la perspectiva de abordar en forma integral la situación humanitaria que se vive actualmente en los Montes de María.



Cartagena