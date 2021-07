Habitantes de Mocoa, en Putumayo, vivieron momentos de tensión con la alerta que se lanzó para evacuar ante el registro de una creciente súbita del río Mulato.



Según explicó el coronel Francisco Gelvez, comandante de la Policía de Putumayo, se trató de una creciente súbita que no representó ningún riesgo para la comunidad.



Alerta en Mocoa ante creciente súbita en el río Mulato. Foto: Archivo particular

La Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) informó que se realizó la activación del Sistema de Alerta Temprana y la evacuación preventiva de las comunidades.



"La evaluación preliminar indica que no se presentan pérdidas humanas, ni heridos, ni desaparecidos", indicó la UNGRD.



"En tema de viviendas, por el momento no se registran daños en infraestructura.

UNGRD se encuentra al frente de la situación en articulación con las autoridades locales las cuales continuarán en permanente monitoreo", agregó en Twitter.



Este jueves se adelantará la evaluación de los posibles daños en las obras de mitigación que se ejecutan en esta cuenca.



#Mocoa. En reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que se adelanta #AEstaHora luego de presentarse creciente súbita en el río Mulato, la evaluación preliminar indica que no se presentan pérdidas humanas, ni heridos, ni desaparecidos. pic.twitter.com/wUEAuMOk33 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 22, 2021

El 31 de marzo de 2017 una avalancha arrasó con 17 barrios de Mocoa dejando un saldo de 344 fallecidos.

