Alerta en la Jagua de Ibirico (Cesar) por grietas en viviendas

En La Jagua de Ibirico, centro del Cesar, más de 250 viviendas aledañas a la zona donde el Grupo Prodeco extrae el carbón, presentan grietas y fisuras, por lo que algunos habitantes, dieron la voz de alarma, ya que las casas representan un peligro para sus habitantes.

La alerta fue dada por varias familias localizadas en los barrios el Paraíso, Galán, 17 de Febrero, El Bosque, Juan Ramón, Comuneros y Camilo Torres, quienes aseguran, que sus viviendas se están deteriorando supuestamente por cuenta de la remoción de las capas superficiales del terreno donde se vienen realizando las explotaciones mineras.



En varias de estas edificaciones, se observan el desgaste de las estructuras, especialmente en los cimientos, columnas y pisos, lo que supone, un riesgo de incalculables proporciones para los habitantes de esta población.

"Esta situación nos aqueja desde hace rato, ya que las empresas mineras remueven el subsuelo para extraer el mineral y cuando esto ocurre, las viviendas se estremecen. En una ocasión pasó lo mismo, las arreglamos

“Esta situación nos aqueja desde hace rato, ya que las empresas mineras remueven el subsuelo para extraer el mineral y cuando esto ocurre, las viviendas se estremecen. En una ocasión pasó lo mismo, las arreglamos y ahora volvemos a tener el mismo problema”, aseguró Kenni García, una residente de esta localidad.



El impacto de esta problemática fue expuesto ante las autoridades ambientales, Personería municipal, y líderes de esta localidad, quienes realizan algunas investigaciones para determinar si existen responsabilidades de la empresa minera y adoptar un plan urgente para proteger la vida de estas familias.

“En las mesas de trabajo que venimos desarrollando con Prodeco, en lo único que se ha podido avanzar, es que se van a iniciar el arreglo de cinco viviendas por cada barrio afectado, que equivalen a 45 viviendas. Creemos que se vienen burlando de las comunidades porque no vemos el compromiso de iniciar el proceso. Nos dijeron que firmarían un convenio con la Caja de Compensación Familiar, (comfacesar), pero al parecer aún no se ha consolidado este acuerdo”, sostuvo el concejal de La Jagua, Gabriel Medina.



Para la coordinadora de gestión riesgo de la alcaldía de Jagua de Ibirico, Leidys Daza, esta problemática podría obedecer a factores estructurales como el suelo o algunas actividades internas, entre ellas, la minería, sin embargo, actualmente no cuentan con los elementos técnicos que les permitan determinar a ciencia cierta el origen de las fallas estructurales.



“Siempre hemos optado por cumplir las normativas y protocolos que implican la gestión del riesgo, teniendo en cuenta el conocimiento, reducción y manejo. En este caso, estamos manejando el tema del conocimiento, buscando argumentarnos ya que no existe un estudio técnico que nos diga la verdad de la situación, no podemos dar una apreciación basada en un supuesto ¡sería irresponsable!”, explicó la funcionaria y aclaró que se están realizando los análisis socioeconómicos y culturales para precisar como se han venido construyendo estas viviendas en los últimos años.

Explotaciones mineras

Desde 1985, varias empresas mineras extraen el carbón en la Jagua de Ibirico a cielo abierto. El grupo Prodeco, tercera empresa productora de carbón en Colombia, opera desde el 2007 en esta zona del Cesar.



El año pasado, registró una producción de 11 millones de toneladas provenientes de las minas, Calenturitas y La Jagua.



En torno a las denuncias formuladas por la comunidad, el grupo Prodeco, sostuvo, que ha venido atendiendo las inquietudes y requerimientos de la comunidad, y aseguró que les presentó un plan de manejo para el procedimiento de voladura, en el que demostró que ha cumplido con todas sus obligaciones legales y que no se han excedido los límites técnicos ambientales permitidos para ruido y vibraciones por voladura.



“Como resultado de estas quejas, se establecieron mesas de diálogo con la comunidad, la alcaldía de La Jagua de Ibirico y el Concejo Municipal y le presentamos este plan de manejo. No obstante, se acordó apoyar al municipio de La Jagua de Ibirico con recursos técnicos y financieros para desarrollar un estudio de los aspectos geotécnicos y geomorfológicos y un análisis estructural, los cuales permitirán determinar las posibles causas de la problemática estructural de las viviendas supuestamente afectadas por el procedimiento de voladura”, puntualizó la empresa en un comunicado de prensa.

