Con 114 casos la Región Caribe registra el mayor número de menores de cinco años fallecidos por desnutrición a nivel nacional en lo que va corrido del año, 55 de ellos se registran en La Guajira, de acuerdo a un informe del Banco Nacional de Alimentos.



Le siguen en su orden Cesar con 23; Magdalena con 21 y Córdoba con 15 casos reportados en dicho informe que pretende hacer un llamado a la búsqueda de soluciones frente a la seguridad alimentaria en Colombia.

La cifra encendió nuevamente las alarmas en La Guajira, debido a que el reporte del Sivigila de la Secretaría Departamental de Salud a la semana 26 reporta 39 casos, lo que muestra un gran retroceso.



Los mayores casos se registran en los municipios de: Uribia, Maicao, Riohacha, Manaure y Dibulla.



Según el secretario departamental de Salud encargado Armando Pulido, se están haciendo todas las acciones necesarias y articulando con los municipios, EPS e IPS.



Por su parte, el pediatra Spencer Rivadeneira asegura que desde Sociedad Colombiana de Pediatría de La Guajira esperan coordinar una reunión con la secretaría departamental de Salud para analizar la situación.

El problema de desnutrición en La Guajira urge por una solución de fondo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

“Los dos registros son para sentarse a llorar, sea 55 o 40 casos, el acumulado que se esperaba era de 20 y lo estamos superando en 20”, indicó el pediatra Spencer Rivadeneira.



Explico que están tratando al menor desnutrido, con un lineamiento que comenzó a aplicarse este año, “pero la pregunta es ¿Cómo se intervienen los determinantes sociales que no hemos podido impactar positivamente para acabar con la pobreza?, ahí es donde estamos perdiendo el año”.

Así mismo, hace un llamado a las autoridades para ver como se puede atender a la desnutrición crónica, porque la atención que se realiza es la de desnutrición agua.



Para la pediatra Ileana Curiel, es gravísimo “es decir, que cerraríamos el año con las peores cifras de muerte por hambre en La Guajira en los últimos 5 años proyectado a diciembre, darían 64 casos”.



Es de señalar que en La Guajira en 2021, murieron 41 niños por desnutrición. En 2020, fueron 52; en 2019, se registraron 38 y en 2018 fueron 58 casos.

Falta de empleos ha influenciado en Magdalena

Magdalena, es otro de los departamentos del país, donde las alarmas están encendidas por el número de niños que fallecen por desnutrición.



A este ente territorial, la pandemia del Covid- 19 generó un impacto económico muy alto del que todavía no ha podido recuperarse.

Uno de los retos en materia de salud es la desnutrición infnatil. Foto: Claudia Rubio

Esta circunstancia afecta directamente en los hogares y por ende en la población infantil que sufre por el acceso a una correcta alimentación.



Y es que en el departamento de Magdalena, las opciones laborales siguen siendo escasas, lo que repercute en qué gran parte de su población se dedique a actividades informales y por ende sus ingresos sean inestables.

Jaime Morón, investigador de la Universidad del Magdalena, dijo que la economía departamental está siendo enfocada en ciertos sectores y lugares específicos, no siendo así equitativa en todo el territorio, generando más desigualdad.



“Magdalena tiene una economía basada en sectores y servicios, que están muy ligados a la informalidad laboral y empresarial, lo cual genera muy poca estructura económica”, manifestó el docente.



El turismo es una de las principales fuentes de empleo del departamento, pero para Morón, este está enfocado en municipios de la zona norte, dejando rezagados a los demás e impidiendo que puedan generar ingresos de esta actividad.



Las autoridades de Salud departamental, aseguran que existe un plan de atención especial a infantes que registren problemas nutricionales.



No obstante, en muchas ocasiones, los padres acuden a las urgencias médicas cuando ya el menor está en un estado delicado de desnutrición.



Cabe indicar que las cifras de pobreza son alta en Magdalena, donde en muchas viviendas sus inquilinos sólo comen una o máxima dos comidas al día que ni siquiera contienen los componentes nutricionales adecuados.

Eliana Mejia y Roger Urieles

Para EL TIEMPO La Guajira y Magdalena

