Buque procedente de Italia causa revuelo tras arribo a Puerto Bolívar

Gran revuelo causó entre los indígenas wayúu que habitan en la Alta Guajira la llegada de un buque proveniente de Italia a las instalaciones de Cerrejón en Puerto Bolívar, para realizar actividades de cargue de carbón.



Los habitantes de esta zona mostraron su preocupación a través de redes sociales ante una eventual presencia del Covid-19 entre los miembros de la tripulación.

A través de la cuenta de Facebook Aja Ware, que denuncia temas relacionados con esta etnia, se dio a conocer la noticia en la que se hace un llamado al gobierno departamental y a la Capitanía de Puerto para tomar medidas urgentes ante esta situación. Denunciaron además que hay otros tres buques fondeados en puerto.



El Capitán de Puerto, en Puerto Bolívar, Capitán de corbeta Hugo Meza, desmintió los rumores de coronavirus tras señalar que el comité de sanidad portuaria verificó el estado de salud y la sintomatología de los 21 tripulantes: 20 ucranianos y un filipino.

Dentro de la notificación y de todo el protocolo que se establece que no hay ningún caso de coronavirus a bordo del buque,

“Dentro de la notificación y de todo el protocolo que se establece que no hay ningún caso de coronavirus a bordo del buque, aun así, el personal que se embarca a bordo va con unas medidas de seguridad extraordinarias con trajes de bioseguridad desechables que cubren todo el cuerpo del colombiano que hace contacto con el buque”, indicó el Capitán de Puerto.



Según lo informado, se trata de una embarcación que zarpó el 12 de marzo del puerto de Savona, Italia, a la cual se le practicaron todos los protocolos que se realizan para el arribo de una embarcación de puerto extranjero.



Su llegada fue para el día 26 de marzo, donde permaneció ocho días en zona de fondeo y solo hasta este jueves comenzaron las operaciones de cargue del mineral. Se espera que la embarcación zarpe este viernes.



“De acuerdo al perfilamiento que se le dio dentro del comité de sanidad portuaria se estableció que el buque no tenía ningún problema por el ingreso y por cuestiones internas de la compañía, pasó a zona de fondeo durante ocho días, hasta ahora que se va a efectuar el cargue”, indicó el Capitán Meza.



Así mismo, indicó que se viene realizando controles estrictos con todas las embarcaciones internacionales que han llegado y hasta el momento no han tenido ningún caso de cuarentena

