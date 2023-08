Las autoridades del municipio de Barrancas (Guajira) investigan las amenazas contra cinco trabajadores de medios, las cuales estarían ligadas al debate político, de acuerdo con lo señalado a través de un pasquín a nombre de 'Nuestra organización armada de La Guajira en pro del bien de los ciudadanos'.



Los amenazados son los periodistas Bonato Solano, Astor Alarcón Fonseca, Reinaldo Gámez, Alex Sierra Parodi y Jorge Estrada, este último propietario de la emisora local Fiesta Estéreo.



En el pasquín les dan 24 horas para abandonar el pueblo, de lo contrario serán declarados objetivo militar.

“Organizamos una limpieza contra los sapos que tienen el pueblo mal y dañado y no hayan con que político beneficiarse al mejor postor”, son algunos apartes del pasquín.



Las autoridades realizaron este miércoles un consejo de seguridad municipal al que asistieron los periodistas para analizar la situación, pero, no se tomaron medidas hasta tanto no se conozcan avances de la investigación.



Asimismo, se reunieron en horas de la tarde con el alcalde Iván Mauricio Soto, miembros del Ejército y del Gaula. Posteriormente, los periodistas instauraron la denuncia ante la Fiscalía.



Algunos de los comunicadores solicitaron protección a las autoridades por lo que se evalúa la asignación de un esquema de seguridad.



Bonato Solano, uno de los amenazados, quien forma parte de la campaña del candidato Vicente Berardinelly, asegura que es la segunda vez que es amenazado. La primera en un evento público, por parte de un seguidor de otra campaña.



Por su parte, Alex Sierra, desde hace tiempo viene denunciando amenazas en su contra, así mismo, denunció ser víctima de un atentado en el que resultó ileso.

No es verdadero el pasquín

Rechazamos tajantemente las amenazas dirigidas a periodistas del municipio de Barrancas. La libertad de expresión es un derecho, intentar callarlos por medio de amenazas va en contra de la democracia.

El secretario de Gobierno Departamental Alberto Mario Cuan, se refirió al pasquín indicando que “según inteligencia y las investigaciones realizadas en seguida, no es verdadero. Sin embargo, las investigaciones siguen, les manifesté que tuviéramos un poco más de investigación sobre el tema, ese es el compromiso que tenemos”.



Cuan, asegura que el tema será tratado este viernes, en el comité de seguimiento electoral en el que está invitada también la fuerza pública para ver que más arrojan las investigaciones y mirar la veracidad del documento.



Esta situación caldea el ambiente electoral toda vez que de los tres candidatos, los dos más fuertes son: Vicente Berardinelly Carrillo, impulsado por el representante Juan Loreto Gómez y Juana Yolanda Gómez Bacci, hija del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado a 55 años de prisión por homicidio.



La campaña de Berardinelly, avalado en coalición por el grupo significativo Vamos Barrancas y el Partido Conservador, rechazó a través de un comunicado las amenazas, hostigamientos e intimidaciones de los periodistas locales.



“Estos hechos mal intencionados alteran y obstruyen los procesos de campaña, la libertad de expresión, además del orden público, cuyo mensaje tiene la pretensión de cumplir, si no se acata el llamado”, indica el comunicado de Berardinelly.

A este rechazo también se sumó a través de un comunicado la campaña de Gómez, quien se inscribió en coalición por el grupo Significativo y el Partido Colombia Renaciente, asegurando que las amenazas recibidas ponen en tela de juicio su oficio y atentan en contra de la libertad de prensa en el municipio.



“Estos intentos de silenciar la opinión de los comunicadores y periodistas de nuestro municipio, pueden desalentar el ejercicio de la libertad de expresión y contribuir a un clima de agresiones a la prensa que impediría que la sociedad acceda a todo tipo de pensamientos e ideas”, señala el comunicado.



Por su parte el representante a la Cámara por La Guajira Juan Loreto Gómez, quien es oriundo de esta localidad se unió al rechazo de estas amenazas en el contexto de la campaña política. “Estos actos son inaceptables y socavan la democracia. La libertad de prensa es un pilar fundamental y debe ser protegida sin compromisos @FLIP_org @FiscaliaCol”.



La gobernadora designada de La Guajira Diala Wilches, también rechazó las amenazas al señalar en su cuenta de Twitter “La libertad de expresión es un derecho, intentar callarlos por medio de amenazas va en contra de la democracia”.

