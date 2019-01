Alerta en el sur de Bolívar ante posible arremetida violenta del ELN

Hay temor en los 16 municipios que hacen parte del llamado cono sur del departamento de Bolívar, una zona montañosa y selvática que ha sido uno de los refugios históricos de la guerrilla del ELN y donde han impuesto el terror con extorsiones, pescas milagrosas y asesinatos de líderes sociales.



Autoridades y comunidades del sur de Bolívar están en alerta luego de que el presidente de la República, Iván Duque, ordenara la reactivación de las ordenes de captura contra la cúpula del ELN que hace parte de los diálogos de paz con el Estado Colombiano, y luego de que esta guerrilla reconociera la autoría del ataque con carro bomba en Bogotá que segó la vida de 20 cadetes de la Policía Nacional y del mismo autor del ataque terrorista, un cabecilla experto en explosivos.

“Hay gran preocupación en el sur de Bolívar, y aún más en los límites con Antioquia y Santander, por el posible recrudecimiento de la violencia; ese es el ambiente que se siente en las comunidades que temen que se vuelvan a recrudecer los atentados, las pescas milagrosas, los retenes, los crímenes a líderes, hay tensión e incertidumbre”, dijo el alcalde del municipio de Pinillos, Marcos Pérez.



Esta zona ha sido históricamente retaguardia y corredor estratégico de esta guerrilla por la presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal.



“Estamos rogando a Dios que no vuelva la violencia de finales del siglo pasado e inicios de este. Por favor, pedimos darle prioridad a la búsqueda de la paz y al diálogo con los grupos insurgentes, así se esté dando un desescalamiento de la guerra, como pasó con la mesa de la habana… pero hoy hay que insistir en la paz”, pidió el alcalde del municipio de Arenal del Sur, José Luis Pacheco.

El gobernador Dumek Turbay lidera hoy un consejo departamental de seguridad para evaluar la situación en el sur de Bolívar. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

El pasado 15 de enero, en zona del municipio de Montecristo (sur de Bolívar) fue asesinado el líder social Víctor Trujillo cuyo crimen es atribuido por las organizaciones sociales de esta región a la insurgencia del ELN.



“Ya son 54 años de guerra, ¡por Dios!, que no le han dejado más que pobreza, atraso y más violencia al sur de Bolívar”, agrega el mandatario José Luis Pacheco.



Durante el segundo semestre del 2018 se conocieron varios panfletos firmados por esta guerrilla en la cual ordenaron toques de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para regiones del cono sur bolivarense.



El Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, preside hoy un consejo departamental de seguridad con alcaldes y autoridades de los municipios donde delinque esta guerrilla así como con todas las autoridades militares y de Policía.

hemos solicitado al Presidente Iván Duque la puesta en operación inmediata de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que es la fuerza de todo el ejército, que opera en el sur de Bolívar FACEBOOK

TWITTER

“Entendiendo que estos criminales tienen asiento en el sur de Bolívar, hemos solicitado al Presidente Iván Duque la puesta en operación inmediata de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que es la fuerza de todo el ejército, que opera en el sur de Bolívar para darle seguridad y tranquilidad a todas nuestras comunidades”, señaló el Gobernador de Bolívar Dumek Turbay, quien agregó “El ELN tiene el método de causar terror y son unos canallas pero nuestra fuerza pública está allí para protegernos”.



A las 10 de la mañana de este lunes iniciará el Consejo Departamental de Seguridad en la sede de la Gobernación de Bolívar, en la vía al municipio de Turbaco.



“Soy un convencido que tiene que ser una salida negociada y de diálogo entre el estado y las fuerzas insurgentes. No veo otro camino. El camino no son las armas. El sueño nuestro es que esa negociación de paz de manera sincera por parte de una fuerza irregular como el ELN se pueda desarrollar nuevamente. Colombia no aguanta una guerra más. La salida tiene que ser una conversación, una salida política como sucedió con las Farc”, concluyó el Gobernador Turbay Paz.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas