Alerta en el Eje Cafetero por ocupación de las UCI

Mientras la región se acerca al pico en la curva de contagios de covid-19, los principales hospitales de los tres departamentos se preparan para que los casos de personas positivas no superen la capacidad instalada de estos centros asistenciales.



(Le puede interesar: Abrazo de perdón entre la hermana de Juliana y la familia del soldado)

Risaralda es el departamento del Eje Cafetero con más casos acumulados de covid-19, allí ya se superó la barrera de los 10.600 contagiados. Por ende, es también el que registra más ocupación de camas en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI); en promedio, su cifra ha estado entre el 70 y el 75 por ciento en la última semana.



Inclusive, el pasado domingo registró el momento de mayor afectación desde el inicio de la pandemia. Para ese día, alcanzó una ocupación del 98 por ciento, teniendo solo cuatro camas disponibles para la atención de pacientes en estado crítico.



“Ese día realmente nos asustamos por las cifras; entre el mediodía y las 8 de la noche se hospitalizaron en Cuidados Intensivos 40 personas. Afortunadamente, con el ejercicio de ampliación, gracias a la recuperación de algunas personas y al lamentable fallecimiento de algunas otras, se pudo bajar la cifra nuevamente”, sostuvo el secretario de Salud departamental, Javier Darío Marulanda Gómez.



Al momento, el departamento tiene 210 camas tipo UCI habilitadas, de las cuales –al cierre de esta edición– estaban ocupadas el 70 por ciento. Además, el hospital departamental San Jorge seguía sin disponibilidad debido a la alta demanda. En Risaralda se espera que en los próximos días lleguen otros 56 ventiladores que compró la Gobernación para que se pueda atender el pico de la pandemia que –según Marulanda– tendría uno de sus puntos más álgidos a partir de este fin de semana, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno Nacional.



(Puede leer: El crudo relato que cuenta cómo un militar mató a Juliana Giraldo)



En el Quindío, la ocupación de las UCI está cerca de llegar al 60 por ciento, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Salud del departamento.



Durante los meses de la pandemia, el promedio de pacientes atendidos en hospitalización ha sido del 1.10 por ciento mientras que el 0.3 por ciento ha requerido una UCI.

“Hemos podido darle cobertura en su totalidad a las personas que lo han necesita, no se nos ha desbordado la capacidad instalada en el departamento. La primera ruta de atención es el hospital San Juan de Dios donde tenemos 7 pacientes entre confirmados y sospechosos, en la Clínica La Sagrada Familia tenemos dos casos sospechosos y en la clínica Dumian tenemos tres casos confirmados”, puntualizó la secretaria de Salud, Yenni Trujillo.



(Lea también: Alerta por erradicación de varias hectáreas de cultivos nativos)



La funcionaria indicó que cuando se inició la emergencia generada por el coronavirus, el departamento tenía 40 camas con ventiladores, “pero a hoy tenemos 79 camas para la atención de covid-19, esto ha permitido que no se nos desborde la capacidad. Cada vez que se habilita una cama más, revisamos que cuente con talento humano, medicamentos e infraestructura para operar las necesidades del paciente”, dijo Trujillo.



La primera ruta de atención para pacientes con covid-19 es el hospital departamental San Juan de Dios, que atiende los casos más severos.



Según el gerente del hospital, Rubén Darío Londoño, en el área de emergencias hay 16 pacientes, “pero solo 5 tienen ventiladores, eso quiere decir que tenemos 19 ventiladores y camas disponibles en el área de emergencia como capacidad de respuesta para atender cuando la pandemia lo amerite. En la UCI tenemos 11 pacientes positivos para covid y tenemos 7 pacientes de sala general que no son covid y que están debidamente aislados. En el sexto piso tenemos ocupadas 16 de las 27 camas que tenemos allí por si se requieren”, añadió.



(Además: El histórico hallazgo de un mastodonte fosilizado en Risaralda)



Por su parte, la secretaria de Salud manifestó que el compromiso del autocuidado debe ser de toda la ciudadanía. “Aunque sepamos que nuestros hospitales y clínicas están preparados no solo para covid sino para otras patologías, debemos mantener las medidas de distanciamiento social y todos los cuidados del caso frente a esta pandemia”, dijo la funcionario quindiana.

Ocupación en Caldas

Un promedio de ocupación inferior al 50 por ciento de las camas de UCI disponibles registró Caldas durante las últimas tres semanas. La expansión temprana de este tipo de unidades ha permitido un crecimiento amplio, lo que lo convierte en el departamento con más camas habilitadas hasta el momento. En total tiene 280 de las cuales 251 son para atención de adultos y 29 entre pediátricas y neonatales.



“Tenemos buena capacidad y esperamos habilitar temporalmente otras más, sin embargo, lo que esperamos es no tener que usarlas. No contemplamos fechas estimativas de pico porque eso no se puede predecir, pero sí esperamos un aumento significativo en la demanda las próximas semanas”, señaló Jairo Enrique Giraldo, gerente covid-19 para Caldas.



Según el Instituto Nacional de Salud, el pico llegaría cuando Manizales alcanzara la cifra acumulada de 2.500 casos, al cierre de esta edición ya tenía 2. 700. “Vamos en ascenso en el número de positivos, aún no llegamos a la fase de estabilización donde se empieza a contemplar un descenso. Ese es el dato que nos determina el pico”, añadió Giraldo. El 22 por ciento de ocupación es de paciente covid.

REDACCIÓN EJE CAFETERO

PARA EL TIEMPO