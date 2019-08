Alerta en Cúcuta por incendio que se registra en Venezuela

Los organismos de socorro de Cúcuta tienen las alarmas prendidas por un incendio que este jueves se registra en un sector fronterizo del municipio de Ureña, del Estado Táchira, en Venezuela.

Aunque inicialmente se creyó que el fuego emergía del centro comercial Jardín Plaza, ubicado sobre el anillo vial de la ciudad fronteriza, la Oficina de Gestión del Riesgo salió a desmentir esta información, asegurando que el conato se presenta desde las 5 de la tarde del miércoles, en un tramo del paso irregular conocido como La Marranera, en territorio venezolano.

“Este es un incendio forestal preocupante que ocurre en un sector limítrofe. Pudimos evidenciar que la emergencia se fue agrandando y dejamos algunos bomberos hasta la una madrugada y evidenciamos que esto ocurre en la zona de Venezuela. Debemos estar atentos porque a hoy – jueves- las llamas ha no han sido apagadas y no se ha pasado a la parte de Colombia. Hasta el momento no podemos hacer nada”, precisó Félix Muñoz, secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta.



La quema se habría originado en una plantación de caña de azúcar y las columnas de fuego causaron pánico en el sector de El Escobal, muy cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander.

El funcionario recalcó que en la capital de Norte de Santander se presenta diariamente cerca de 3 o 4 inicidentes de esta naturaleza, las cuales no son reportados con frecuencia a las autoridades.



Entretanto, los organismos departamentales de gestión del riesgo concentran sus esfuerzos para apaciguar las llamas en los municipios de Sardinata y El Zulia, donde las fuertes temperaturas han ocasionado en las últimas horas emergencias similares.



