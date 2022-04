El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, Dadis, alerta sobre la presencia de dos peligrosas variantes de Dengue en la ciudad: Den 2 y 3, las cuales se han exacerbado con la llegada de la temporada invernal.



Cerca del 60 por ciento de los casos de la enfermedad se presentan en menores de edad y adultos jóvenes, por lo cual el Dadis pide fortalecer medidas preventivas en los hogares, colegios y empresas.



Tanques bajos, albercas, lavaderos, baldes y recipientes deben lavarse, mínimo, una vez a la semana

"Son medidas muy simples, de protección del ambiente donde se vive y del hogar. Tanques bajos, albercas, lavaderos, baldes y recipientes deben lavarse, mínimo, una vez a la semana para que no haya agua que se acumule, así como en patios, jardines y terrazas. También es importante no dejar objetos como llantas o tarros donde se pueda acumular agua para evitar los criaderos de los mosquitos aedes aegypti, que son los transmisores del Dengue”. Explica Ana Margarita Sánchez, Directora Operativa de Salud Pública del Dadis.



Sánchez añadió que "en cuanto a la protección personal se recomienda el uso de ropa adecuada, toldillos y repelentes, siempre teniendo cuidado de que éstos repelentes no sean manipulados por niños".



Primeros días de la enfermedad se puede confundir

con una virosis por la presencia de fiebre

Con relación al personal de salud que trabaja en clínicas y hospitales, laboratorios, consultorios, EPS de los regímenes contributivo y subsidiado se les enfatiza a reconocer oportunamente los síntomas del Dengue, teniendo en cuenta que en los primeros días de la enfermedad se puede confundir con una virosis por la presencia de fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones y dolor detrás de los ojos.



Se debe tener especial cuidado a los síntomas que son de alarma, como decaimiento, permanencia de fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. De igual manera se debe tener en cuenta que la persona que presente estos síntomas no se debe automedicar sino acudir de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria.



"El Dengue es prevenible, si se trata a tiempo, por eso tanto familias, comunidad educativa, autoridades de salud, médicos y todos debemos trabajar de manera mancomunada para prevenir la enfermedad en un porcentaje importante, y de registrarse casos estar en capacidad de diagnosticarlos oportunamente y tratar de manera adecuada para evitar muertes" puntualizó la Directora Operativa de Salud Pública del Dadis.



Cartagena.

