Alarma en Caldas por el modelo propuesto de precios de licores

¿Pagaría usted $64.000 por una botella de aguardiente en un estanquillo? Probablemente la respuesta sea no, porque sumando un poco más de dinero podría comprar un licor internacional tipo vodka o whisky.

Esa es la preocupación que atañe hoy no solo a la Gobernación de Caldas, sino a todos los departamentos del país que poseen industrias de licores o que reciben recursos gracias a ellas.



El nuevo método planteado en el Plan de Desarrollo Nacional para fijar los precios de estos productos, sugiere que todos las bebidas, sin importar si son o no importadas o su grado de alcohol, pagarán una tarifa única de impuestos.



De aprobarse este proyecto, se “disminuiría el consumo de productos nacionales” y se “incentivaría” el de productos importados, así lo manifestó el secretario de Hacienda de Caldas, Luis Alexánder Pineda.



“Si todos pagamos igual, los productos locales como el ron y el aguardiente tendrían unos altísimos costos para el consumidor y los importados lo disminuirían, por lo que claramente, las personas escogerían el extranjero”, expresó el funcionario.



Desde 2016 y hasta la fecha, la norma indicaba que los licores tipo whisky, que contienen más de 35 grados de alcohol pagaban 553 pesos de impuesto por cada botella y los inferiores a esa cifra 377. Esto, porque a mayor grado alcoholimétrico, más daño a la salud pública.



Con esta nueva norma, que está ‘ad portas’ de discutirse en el Congreso de la República, todos los licores pagarían 500 pesos, por lo que los productores como la Industria Licorera de Caldas, se vería forzada a subir el valor de sus bebidas.



“Es claro que se daría desplazamiento de unos productos con otros, porque antes con lo que se compraba una botella de licor internacional, se tomaba dos de aguardiente. Ahora valdrían lo mismo, lo que no favorece”, manifestó el jefe de esta cartera.



Por esa razón, Caldas presentó ante el ministerio de Hacienda y la dirección del Departamento de Planeación Nacional una propuesta alterna.



Pineda indicó que la sugerencia es volver al anterior esquema “retornar a los precios que teníamos en el 2016, con los ajustes pertinentes. Es decir, licores de hasta 35 grados de alcohol 377 pesos y mayores a esto 619”.

​

Adicional a esto, desde la Federación Nacional de Departamentos, quien se reunió ayer con los secretarios de hacienda de 31 de ellos, se determinó que “no se aceptará la propuesta del PND”.



Al contrario, se enviará un borrador de decreto reglamentario en el que se le pide al Dane que revise de nuevo los precios teniendo en cuenta a los productores y no a los vendedores al momento de fijar los precios.



“Esto funcionaría como un alivio mientras el gobierno define si se aprueba la propuesta hecha por Caldas y mientras, en debate, el Congreso define si se aprueba o no”, añadió Pineda.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES