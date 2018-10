Alerta en 12 municipios de Santander por temporada invernal

Ante la intensidad de las lluvias en Santander que se extenderían hasta mediados de noviembre, el departamento se encuentra en alerta naranja ante posibles crecientes súbitas de ríos y quebradas. A la fecha ya se han registrado deslizamientos que afectan algunas vías de conexión entre municipios, entre las cuales está la que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja en el sector Mata de Cacao.

Por esta razón, las autoridades de Gestión del Riesgo alertan a los santandereanos para que estén atentos al incremento de las precipitaciones y tomen medidas que eviten tragedias.



El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Ramón Andrés Ramírez Uribe, informó que esta segunda temporada invernal registra 13 municipios afectados como Puerto Parra, Coromoro, Guadalupe, El Playón, San Vicente de Chucurí, Tona, Barrancabermeja (sector Mata de Cacao), Gámbita, Guacamayo, Santa Helena del Opón, Simacota, Bucaramanga y Piedecuesta.



“Se está trabajando con maquinaria para rehabilitar las vías, tenemos dispuesto con la Secretaría de Infraestructura una estrategia de respuesta para poder atender las emergencias”, dijo Ramírez.



El funcionario agregó que estos municipios se suman a los 50 que ya han registrado declaratoria de calamidad durante la temporada de lluvias pasada.

Afectaciones en el área metropolitana de Bucaramanga

En Bucaramanga, hasta el momento, las lluvias no han dejado víctimas pero sí se registró la caída de un muro en el colegio Francisco de Paula Santander, sede B, en el barrio La Feria, que no dejó heridos.



Las precipitaciones del jueves en la noche provocaron un deslizamiento en el barrio La Independencia, donde unas siete viviendas donde residen 20 personas estarían en riesgo de derrumbarse.



Ante esta situación, la Oficina de Gestión del Riesgo advirtió del peligro que corren quienes residen allí, les pidió que desalojen de inmediato y señaló que hay que verificar si estas construcciones (hechas sin normas sismorresistentes) son legales o no para ofrecerles alguna ayuda.



En cuanto al muro del colegio, el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, Luis Ernesto Ortega, precisó que la Secretaría de Infraestructura ya levantó los escombros y ahora la Secretaría de Educación debe verificar cómo puede tramitar ayudas, teniendo en cuenta que el colegio no es propiedad del municipio.



Ortega advirtió que el Ideam mantiene en alerta naranja la cuenca del río Lebrija por crecientes, por lo que ya se activó el plan de contingencia y “estamos listos a cualquier emergencia por un fenómeno natural”.



En Piedecuesta, según informó el secretario de Gestión del Riesgo, Jairo Camacho, las lluvias afectaron la vía hacia la vereda San Isidro, pero esta emergencia ya está siendo atendida por maquinaria.



Camacho recomendó a los ciudadanos no arrojar inservibles a las cañadas que atraviesan el casco urbano del municipio, para que no se generen represamientos que terminen en el desbordamiento de estos cuerpos de agua. Y agregó que quienes residen cerca a las riberas de los ríos, deben desplazarse a un sitio seguro si se intensifican las lluvias.



Hasta el momento en Girón las lluvias no han dejado ningún tipo de afectación y desde la llegada de las precipitaciones se realizan monitoreos a las cuencas de los ríos Frío y Oro.

Isagén anunció vertimientos en embalse de Tocoporo

Isagén informó que a partir de este sábado a las 9:00 de la mañana abrirá las compuertas del sistema de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosogamoso), como consecuencia de la temporada de lluvias.

El embalse de esta hidroeléctrica deberá liberar el líquido represado por las crecientes de ríos que desembocan allí. Foto: Cortesía de Isagén

El nuevo vertimiento será necesario debido a que este espejo de agua ha recibido grandes descargas del líquido en los últimos días, elevando su cota.



La compañía ya alertó de este procedimiento a las comunidades de los sectores Marta (Girón); El Puente, La Playa, Tienda Nueva y el Peaje (Betulia); San Luis de Río Sucio (Sabana de Torres); La Cascajera (Barrancabermeja); Puerto Cayumba, El Pedral, La Lucha, Puente Sogamoso y Bocas de Sogamoso (Puerto Wilches).



