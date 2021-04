Lanzan explosivo contra la Policía de Caldono, Cauca

Autoridades avanzan con las investigaciones para ubicar a los responsables de un atentado con artefacto explosivo en la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, jurisdicción del municipio Caldono, en el norte del Cauca.

Según el reporte, los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, luego de que dos hombres que se movilizaban en motocicleta por el tramo Pescador-Caldono, lanzaron una granada de fragmentación que al explotar produjo daños materiales en la infraestructura.



No se registraron personas heridas.



“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados no se presentó lesionados ni de la comunidad ni miembros de la institución”, explicó el comandante de Policía del Cauca, coronel Rósemberg Novoa.



(Lea también: Investigan confusa muerte de ciudadano y asonada en Tumaco)



“Dañaron algunos asientos, unas ventanas. No hay heridos ni víctimas mortales”, dijo un poblador de esa localidad.



Previamente, en la Fuerza Pública habían recibido informaciones de inteligencia sobre pretensiones de grupos armados ilegales para afectar una unidad policial o militar mediante el lanzamiento de explosivos.



(Le puede interesar: 'Persecución' a los atracadores en moto que hicieron correr a un mujer)



A finales de marzo, también se reportaron un hostigamiento armado y enfrentamientos en esta localidad.



POPAYÁN