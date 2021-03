Esmad desaloja hacienda que había sido tomada por indígenas en Cauca

Indígenas del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), se enfrentaron a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), luego de que los nativos se tomaran la hacienda Calibío, ubicada en el norte de Popayán.



El lugar pertenece a familia del expresidente de Colombia Carlos Lemos Simmonds.

El incidente se registró en la madrugada de este jueves 25 de marzo.



Ante el desalojo hubo confrontación, a eso de las 10 de la mañana.



Voceros misak señalaron que lo hacen para reivindicar sus derechos ancestrales y por incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.



“A Colombia y al mundo nos debe ser injusto que el 1% de los propietarios del país sean dueños del más del 80% de la tierra en Colombia”, expresan los indígenas.



“Hay una deuda histórica ya que no se ha hecho. Reforma Agraria, sino contrarreforma de los diferentes gobiernos de turno, es hora de que desde la fuerza de la gente, hagamos reforma agraria”, agregaron.



Ellos declaran la hacienda como territorio de restablecimiento de memoria de su pueblo.



En vídeo quedó registrado, cuando en medio de la manifestación, agentes del Esmad desalojan a los indígenas.



“Soy una autoridad y ahorita me están violando los derechos. La fuerza pública nos está arremetiendo sin ningún motivo”, se oye decir a un nativo en la grabación.



Al respecto se pronunció Ana Fernanda Muñoz, presidenta Cámara Comercio del Cauca.



“Nos sentamos como departamento a elaborar un Pacto por la Paz y este tipo de actos nos desmoralizan, porque claramente no se están respetando aspectos que son vitales para nosotros, como sector productivo, que consideramos la propiedad privada un pilar esencial. Las vías de hecho nunca han sido respaldadas por el sector productivo, que es el generador de empleos, e impuestos, y que siempre ha respetado la institucionalidad", anotó la directiva gremial.



