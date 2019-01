Este fin de semana se registraron 3.130 movimientos telúricos en Huila

Aunque la sismicidad ha tendido a la baja, las réplicas continúan tras el temblor de tierra de magnitud 5.4 grados en la escala de Richter que se registró en la mañana del sábado pasado y que tuvo como epicentro al municipio de Planadas, Tolima.

El Servicio Geológico Colombiano informó que luego de ese sismo, que se sintió en algunas zonas de Huila, Tolima, Cundinamarca, Cauca y Valle, se han registrado 3.130 réplicas con magnitudes entre 3.0 y 4.1 grados en la escala de Richter.



Una de las últimas réplicas, de magnitud, 4.1, que se sintió en Belalcázar, Cauca, fue a las 6:22 minutos de la mañana del domingo, pero buena parte se localizan al nororiente del volcán Nevado de Huila a distancias que varían entre 10 y 17 kilómetros del Pico Central.



Todos estos sismos, la mayoría entre el sábado y domingo, se han presentado en el área de influencia del volcán Nevado del Huila, no obstante, la alerta para la zona se mantiene en amarillo o nivel III.



El Servicio Geológico Colombiano señaló que, si bien es cierto que los sismos están localizados en el área de influencia del volcán Nevado del Huila, la cual es una zona tectónicamente activa, estos eventos no se localizan debajo del edificio volcánico y no han afectado otros parámetros del monitoreo.



De acuerdo con la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, Isabel Hernández Ávila, los sismos y réplicas reportados en inmediaciones del Volcán Nevado del Huila no están relacionados directamente con el edificio volcánico ni han alterado el nivel amarillo de alerta, el cual permanece así desde hace varios años.



“Los movimientos reportados por el Servicio Geológico Colombiano no tienen relación con la actividad del Volcán Nevado”, subrayó Hernández Ávila.



Y agregó que “no existe de momento un riesgo inmediato para la comunidad dentro del área de influencia del volcán, pero no hay que bajar la guardia en la vigilancia que se realiza a través del monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano”.

Según la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila, las afectaciones del sismo del sábado se registraron en los municipios de Paicol, Yaguará, Teruel y Palermo.



En Palermo, el colegio San Juan Bosco presentó grietas y fisuras, y una casa resultó averiada.



En Paicol los bomberos registraron agrietamiento en las paredes de la ESE Santa Rosa de Lima y en un hogar para ancianos.



En Teruel colapsó una vivienda que estaba deshabitada y en Yaguará, se desplomó el techo de la estación de bomberos voluntarios.



En el departamento del Tolima también se sintió con fuerza y causó pánico. Sin embargo no se registraron afectaciones materiales.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ