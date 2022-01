"¿Cuántas veces toca decir que es un absurdo esto? @alcaldiacartagena @canalcartagena malos alimentadores. Expuestos a altas jornadas de trabajo a altas temperaturas. Ayer vi a 4 de estos completamente en los huesos. Búsquenle una solución a todas las personas que durante años trabajan de manera digna manejando estas carrozas, pero el animal no tiene porque sufrir este tipo de trabajos, y menos mala alimentación, y maltrato por algunos de ellos. Dejen de montarse en las carrozas 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️Provoca bajarlos del pelo por pendejos", trinó el humorista Alejandro Riaño como protesta a la violencia a la que son sometidos los caballos Cocheros de Cartagena.



Llamado a turistas y autoriades

locales para erradicar cuanto antes esta actividad

El artista, que se encuentra de vacaciones en Cartagena con sus famiiares, fue testigo de varios hechos de matrato animal a los caballos cocheros; situación que lo indignó.



"Esto que está pasando en Cartagena no es nuevo. Llevo denunciándolo 4 años y la gente sigue utilizando este tipo de medios para transportarse y vivir una experiencia “Romántica “ no es romántico estar encima de un animal que ha estado expuesto a muchas horas de sol, sin hidratación y buena alimentación. En carreteras que nos son para animales como bien lo confirma la persona con la que hablé", señaló.



Riaño hizo un llamado a turistas y autoriades locales para erradicar cuanto antes esta actividad.



"La mejor forma de parar esto es que si ud es turista, y siente algo por los seres vivos, no se monte en estas carrozas. Esperando hablar con el alcalde de Cartagena, el señor: WILLIAM JORGE DAU CHAMAT @alcaldiacartagena, y ojalá con el presidente de dicha empresa de coches", suma el humorista.

Desde diversos sectores han llamado a erradicar esta actividad cruel debido al mal estado en que se encuentran los equinos en Cartagena.



Para los que vienen a Cartagena 👇🏼 pic.twitter.com/ewffE8z0zb — Rebeca González (@_ajaytuque) January 7, 2022

