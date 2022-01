El reconocido humorista colombiano Alejandro Riaño, recordado por su papel de Juanpis González, lanzó este lunes una recaudación de fondos que busca que la ciudad amurallada de Cartagena empiece una transición por carruajes sin animales en sus calles.

El artista dio a conocer la información a través de su cuenta personal en Instagram, en donde pidió ayuda a sus seguidores para alcanzar la meta propuesta.



“Ya tenemos una Vaki para lograr nuestro recaudo de $90.000.000 y entregarle a Cartagena el primer coche eléctrico de la ciudad. Ya hice mi aporte y tenemos $20.000.000. Ayúdenme a lograr la meta y dar el ejemplo para que en otras ciudades acaben con esta práctica y repliquen este modelo”, dijo Riaño en la publicación.

El humorista compartió también la simulación de cómo sería el vehículo, muy parecido a los tradicionales cocheros que por décadas se han resistido en la zona por la demanda turística. En este caso, los animales no lo empujan sino que tendría un acondicionamiento técnico que haría posible su funcionamiento con energía eléctrica.



“No es dejar a los cocheros sin trabajo. Al contrario, es entregar un nuevo medio de transporte, amigable con el medio ambiente y que no necesita exponer a un animal a largas horas de trabajo en condiciones deplorables. Esto traerá muchos beneficios a la ciudad y mayor demanda a este medio de transporte. No es pelear, es solucionar. ¡Gracias a todos por la ayuda!”, concluyó.



Pasadas solo dos horas después del llamado, cuatrocientas personas ya habían participado en la iniciativa con aportes en dinero a través del sitio web Vaki, portal en donde el humorista recauda el dinero.



La ‘vaca’ fue lanzada solo horas después de que Riaño manifestara indignado en su Instagram que presenció graves situaciones de maltrato animal en la ciudad.

“¿Cuántas veces toca decir que es un absurdo esto? @alcaldiacartagena @canalcartagena, malos alimentadores. Expuestos a altas jornadas de trabajo a altas temperaturas. Ayer vi a 4 de estos completamente en los huesos. Búsquenle una solución a todas las personas que durante años trabajan de manera digna manejando estas carrozas, pero el animal no tiene porque sufrir este tipo de trabajos, y, menos, mala alimentación, y maltrato por algunos de ellos. Dejen de montarse en las carrozas. Provoca bajarlos del pelo por pendejos", trinó el humorista Alejandro Riaño

El pasado mes de julio, Cartagena registró el desplome de dos caballos en sus calles, en diferentes hechos. Uno de estos murió.



El primer caso se presentó en la avenida Santander, en inmediaciones del parque de la Marina, en donde un equino se desplomó con signos de deshidratación e hipocalcemia que le generaron debilidad, señaló la Policía.



La emergencia fue captada en video por turistas que caminaban por el Centro Histórico. Los videos registraron al hombre que maneja las riendas del animal, quien no sabe cómo atender la emergencia, pero a tiempo llegaron unidades del grupo de protección ambiental y ecológica de la Policía Nacional.

En las imágenes se ve al caballo tirado en el piso a causa del agotamiento como consecuencia de extenuantes jornadas de trabajo.

Días después, otro caballo murió en vía pública de Cartagena de Indias a causa del maltrato al que lo sometió su dueño.



El animal fue traído al galope, por más de 23 kilómetros y bajo el sol, desde el municipio de Villanueva (Bolívar) arrastrado por el hombre quien se movilizaba en moto a gran velocidad, aseguró la Policía de Fauna y Protección Animal.



