La estafa a 1.234 personas que involucraría a un Alcalde en Tolima

Han pasado 7 meses, tal vez 8, desde que Lizet*, una administradora de empresas de 29 años, tomó la decisión de no pagar más el préstamo que solicitó tres años atrás con una entidad bancaria.

“Para qué –reclama–; para qué voy a pagar algo que no voy a disfrutar”.



Como Lizet, son 1.234 las personas que resultaron estafadas por un plan de vivienda de interés social llamado Balcones del Prado en San Sebastián de Mariquita, una pequeña población ubicada a 120 kilómetros de Ibagué.



Y pese a que ya hay un proceso contra Rosa Ángela Gutiérrez Fairfoot, primera dama del municipio, la comunidad señala que detrás de todo esto también se encuentra el actual alcalde de la ciudad: Alejandro Galindo Rincón.

Esta estafa se empezó a fraguar en el 2008. Gutiérrez Fairfoot anunció un programa de viviendas de interés social en un terreno de 1,5 hectáreas que había sido cedido por su esposo Alejandro Galindo por un total de 20 millones de pesos.



Se creó una asociación, llamada Balcones del Prado, que fue representada por Luis Carlos Gómez Vergara, presidente actual, y se empezó a difundir la propuesta entre los habitantes de la ciudad.

Rosa Ángela Gutiérrez Fairfoot, exprimera dama de Mariquita, Tolima, aceptó la estafa millonaria a personas de ese departamento. Foto: Fiscalía

Una de las personas que escuchó sobre este tema fue Rodolfo Pérez, un docente de entrenamiento físico que soñaba con tener una casa propia en esta zona para disfrutar de ella en vacaciones.



“Eso fue el 4 de enero del 2016 –recuerda Rodolfo–; nos dijeron que como el lote era rural no se podían hacer escrituras en el casco urbano, por lo que teníamos que esperar a que la Alcaldía hiciera un cambio en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para adquirir los papeles de la casa”.



Rodolfo convenció a su esposa, con quien hoy vive en Mosquera, Cundinamarca, y juntos pagaron 8 millones de pesos por el lote, lo cual parecía ser una excelente inversión, pero meses más tarde estallaría el escándalo.



Cada tres meses, los compradores de los terrenos se daban cita para conocer en qué iban las obras y cuándo podrían ver sus viviendas, pero a cada reunión llegaban más y más propietarios, lo cual llevó a levantar sospechas.



Yesmira Barahona, ama de casa de 52 años, asegura que en una de esas reuniones se enteró que su predio tenía 20 propietarios, lo cual quería decir que la asociación había revendido cada terreno una y otra vez. En total se vendieron 3.000 lotes cuando el espacio estaba destinado para 170.

“Yo me encontré con gente hasta del exterior que había comprado mi lote –señala Yesmira–. Por ese terreno pagué 2’500.000 pesos y necesito que me devuelvan mi dinero porque eso no es justo. Nos estafaron”.

El escándalo

Tras esa reunión de propietarios, en 2017, se inició la elaboración de una denuncia formal ante la Fiscalía, que el 23 de noviembre de ese mismo año realizó un allanamiento en la vivienda de Rosa Ángela Gutiérrez, donde encontró material probatorio para la realización de tres audiencias concentradas.



A medida que avanzaba el proceso llegaron más y más víctimas, por lo cual decidieron realizar una ruptura procesal, lo que permitió entender que la primera dama no fue la única involucrada y que contó con la participación de terceros.

Los más de 1.000 afectados continúan reclamando que se condene al alcalde, pues lo señalan como otro de los beneficiados con la estafa. Foto: Archivo particular

Dentro de esa segunda investigación aparecieron el Alcalde de los mariquiteños y su hijo, Diego, además de otras personas que se habrían beneficiado, y ese proceso lo asumió la Fiscalía Segunda Especializada de Ibagué, mientras el despacho del ente acusatorio Séptimo sigue con el caso de Rosa Ángela.



A Gutiérrez Fairfoot se le acusa por los delitos de estafa agravada en movilidad masa y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con datos de la investigación, la estafa se encuentra entre los 8.000 y los 9.000 millones de pesos.



El abogado especialista en derecho constitucional, Jhimy Olimpo Campuzano Quintero, sostiene que en mayo de este año la primera dama de Mariquita decidió allanarse parcialmente a cargos por el delito de estafa agravada en masa y el pasado 22 de julio el juez decide aceptarle el allanamiento a cargos.



Por ahora, la esposa del Alcalde de Mariquita permanece recluida en la cárcel de La Picaleña, en Ibagué. El próximo 22 de septiembre se llevará a cabo la lectura del fallo condenatorio.



“La gente está desanimada porque la señora no tiene nada incautado –indica el abogado–. Entonces cuando empiece la reparación no se va a tener el dinero suficiente para reparar a las víctimas”.



Sobre esto, la comunidad se ha mostrado molesta, pues muchas de las personas afectadas han tenido que tener hasta tres trabajos o instalar puestos de venta de comidas para poder pagar sus deudas, pues en algunos casos prestaron a través de un ‘gota a gota’ el dinero necesario para dar la cuota de sus lotes.

Él me propuso que tomáramos algo para celebrar que se había cerrado el contrato FACEBOOK

TWITTER

Uno de esos casos es el de Herminia Sánchez, una trabajadora independiente de 31 años que vive en Fresno, Tolima, con su esposo y sus hijos de 4 y 10 años.



El préstamos de tres millones de pesos a través de la empresa avícola en la que trabaja su esposo es una deuda que continúan pagando.“Es muy triste porque uno está pagando algo que no tiene –asegura Herminia–. Uno sueña con dejarle algo a sus hijos y parte de los 8 millones que yo pagué eran de la casa que nos había dejado mi papá al morir”.

¿Qué dice el Alcalde?

Yesmira asegura que el día que consignó el dinero que hacía falta para completar los 2 millones y medio de su lote, lo hizo directamente a la cuenta del mandatario Alejandro Galindo Rincón.



“Es más –denuncia Yesmira–; hay gente que dice que el alcalde estaba al lado de ellos cuando firmaron el contrato, ¿entonces cómo es que a ese señor no lo han metido en el proceso?”.



El abogado Campuzano Quintero asegura que el Alcalde está indiciado, “pero, extrañamente, la Fiscalía no ha movido eso, a pesar de que existen compraventas que el alcalde hizo a personas sobre los terrenos y existen consignaciones directas a la cuenta del señor por parte de los afectados”.



“Lo ideal sería que la Fiscalía segunda acelerara el proceso –explica Campuzano–; porque ellos tienen el dinero. Son los presuntos testaferros”.



Así lo cuenta Rodolfo, quien entregó la versión de que su contrato de compra lo firmó en la casa del mandatario.



“Él estaba ahí al lado mío –cuenta Rodolfo–. Él me propuso que tomáramos algo para celebrar que se había cerrado el contrato”.



El abogado Campuzano indicó que obtener comunicación directa con Alejandro Galindo Rincón es “una tarea imposible”. EL TIEMPO llamó en repetidas ocasiones al Alcalde para conocer su versión sobre estos señalamientos, pero fue imposible contactarlo.



Por ahora, el abogado indica que las cortas declaraciones que el mandatario ha hecho al respecto solo apuntan a decir que él no está involucrado en esta estafa.



A finales del 2017, la comunidad en Mariquita realizó bloqueos de vías y manifestaciones en el edificio de la Alcaldía, pero cada vez se ve más lejana la posibilidad de recuperar el dinero que perdieron.



Lizeth tenía un trabajo con una entidad financiera, pero en el momento en que se atrasó con una de las cuotas de su préstamo fue despedida. Por ahora solo cuida de su hijo de 4 años mientras piensa en lo que va a hacer.



“Yo tomé la decisión de dejar de pagar porque no es justo –insiste–; no es justo que uno pague por algo que no va a disfrutar y que no sabe si va a regresar”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40