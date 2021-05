Alcaldía reduce aportes para matrículas en Unimagdalena

Sin especificar cuándo y reduciendo la cantidad de recursos que inicialmente anunció en junio de 2020, la Alcaldía ratificó su intención de realizar su aporte económico para la matrícula gratis de los estudiantes de la Universidad del Magdalena en Santa Marta.



El Distrito atendió la orden de un juez, ante una tutela presentada por el rector de la Unimag, Pablo Vera, que buscaba conocer si se mantenía o no la disposición de la alcaldesa Virna Lizi Johnson de contribuir a la gratuidad de la educación.



La respuesta llegó este miércoles, ya vencido el plazo de 48 horas que se le otorgó. La Alcaldía contestó que a pesar que por la pandemia ha habido una disminución del recaudo de los impuestos, realizará los esfuerzos financieros para cumplirle a la comunidad educativa.

Sin embargo, no especificó fecha en la que hará el desembolso de los recursos, cuyo monto será de $3.000 millones, es decir $500 millones menos de lo que había dicho en un principio.



La Alcaldía dejó claro que no entregará el dinero de forma directa a la Universidad del Magdalena, sino que los aportará al fondo para la Gratuidad de la Educación Superior Pública creado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.



Aclara que se otorgarán beneficios a instituciones priorizadas que garanticen el acceso a la educación superior pública, entre las que se encuentra la Universidad del Magdalena.



Para que el dinero sea depositado, hace falta un convenio entre Alcaldía y Gobernación, del cual señaló será suscrito en los próximos días.



Precisa también que la intención es garantizar a los estudiantes de la Universidad del Magdalena un auxilio para las matriculas en la vigencia 2021, distribuyendo el total de los recursos en dos pagos iguales de 1500 millones de pesos para cada semestre del año 2021.



La alcaldía junto a la carta de respuesta que entregó a la universidad, adjuntó una copia del CDP para demostrar que los dineros se encuentran asegurados.



Hasta el momento las directivas de la Universidad del Magdalena no se han pronunciado sobre el proceso que adelantará la Alcaldía para contribuir a la matrícula de los estudiantes del Distrito.

