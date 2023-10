Alcaldía de Santa Marta se definirá en escrutinios tras ajustada votación

Mientras en la sede del partido Fuerza Ciudadana se celebraba una doble victoria en las elecciones para la Alcaldía y la Gobernación, con Jorge Agudelo y Rafael Martínez respectivamente, en el comando de Carlos Pinedo Cuello no se reconocía la derrota y se alertaba sobre un supuesto fraude en las votaciones.



(Además: Los principales proyectos del alcalde Alejandro Char: ¿A qué barreras se enfrentará?)



La realidad es que la diferencia entre Agudelo y Pinedo fue de apenas 259 votos, lo que representa un margen del 0,13%. Fue necesario esperar hasta el último boletín de la Registraduría para conocer un ganador.

Ninguno de los dos candidatos parece dispuesto a aceptar la derrota en la Alcaldía de Santa Marta. Por un lado, Carlos Pinedo Cuello afirmó apelará, incluso a través de una solicitud judicial, que la Comisión Escrutadora cuente los votos uno por uno para definir al alcalde de la contienda.



(Lea: Cambio Radical fue el gran ganador de la jornada en el Atlántico y Barranquilla)



"En Santa Marta se han robado las elecciones. (...) El verdadero ganador es Carlos Pinedo Cuello", manifestó el candidato del movimiento 'Santa Marta Sí Puede', quien calificó al equipo político de su adversario de "bandidos".

Piden al Presidente vigilancia especial en escrutinios



Por su parte, el ex gobernador y fundador del partido Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, defendió la victoria de su candidato, Jorge Agudelo, y solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que permitan una comisión internacional y del alto gobierno para supervisar el proceso de escrutinio en Santa Marta.



"No confiamos en el Registrador Alexander Vega, ni en sus representantes territoriales, ni en el Consejo Nacional Electoral", declaró el líder de Fuerza Ciudadana.



(Lea: ¿Por qué Alex Char mantiene su hegemonía? Es alcalde por tercera vez de Barranquilla)



Otro riesgo que amenaza al candidato de Fuerza Ciudadana es el proceso judicial que se está llevando a cabo en el Juzgado Cuarto Municipal de Santa Marta, que permitió en una primera instancia la inscripción tardía de Jorge Agudelo en la papeleta electoral. Un fallo en su contra o la revocación de sus derechos para participar en la elección podrían afectar el resultado logrado en las urnas.



La incertidumbre persiste en la elección de la Alcaldía de Santa Marta, y la batalla se traslada ahora al ámbito jurídico, donde los equipos legales de cada candidato deberán defender cada voto en los escrutinios y, dependiendo del resultado, emprenderán acciones judiciales adicionales.



Jorge Agudelo obtuvo 85,504 votos, mientras que Carlos Pinedo logró 85,222. Esto mantiene la expectativa en Santa Marta, donde, a diferencia de otras ciudades, aún no se tiene claridad sobre quién será el alcalde de los próximos 4 años.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv