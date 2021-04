Embargan cuentas de Alcaldía y Gobernación por deuda con hospital

Las cuentas y bienes a nombre de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena fueron embargadas por el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche –HUJMB- a raíz del cobro coactivo que emprendió por el no pago de $24.038 millones.

La deuda es por concepto de prestación de servicios de salud a la población no asegurada.



La Alcaldía tiene un pago pendiente al centro hospitalario que asciende a los $13.638 millones, sin incluir los intereses moratorios que serán liquidados al momento de emitir sentencia.



Por su parte, la Gobernación adeuda $10.400 millones.



Las deudas obedecen a facturas que se generaron entre febrero de 2019 y octubre de 2020, tiempo durante el cual el hospital de Santa Marta atendió a personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y migración, cuya responsabilidad en la atención sanitaria les compete a los entes territoriales.



(Video: ciclista es víctima de brutal ataque por robarle el celular)



El mandamiento de pago señala que las administraciones tienen 15 días después de notificada la providencia para cancelar la deuda, o proponer las excepciones legales que estime pertinentes.



El hospital desde el inicio de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud ha venido emitiendo varias circulares para que se hagan efectivos dichos pagos.

El centro asistencial indica que la falta de esos recursos perjudica su sostenimiento y cumplimiento de compromisos económicos.



A pesar de los incumplimientos de los entes territoriales, la administración del Hospital asegura que no ha dejado de prestarle el servicio a la población no asegurada.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

