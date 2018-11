Alcaldía tiene $18 mil millones para adultos mayores y no los invierte

La Alcaldía de Pereira se lamenta por los cerca de 6 mil millones de pesos que le debe el concesionario del aeropuerto Matecaña por la estampilla Pro adulto mayor, pero en cuentas bancarias tiene unos 18 mil millones de pesos para invertir en los ancianos más desfavorecidos de la ciudad y no los utiliza.

La no ejecución de esos recursos fue el tema central de la sesión ordinaria de la Comisión Regional de Moralización que se realizó ayer en la Procuraduría Regional Risaralda.



Precisamente, el anfitrión de la reunión, el procurador regional Sergio Reyes Blanco, afirmó que “esos recursos están dando rendimientos financieros pero mientras tanto adultos mayores tienen necesidades insatisfechas” y, además, hay denuncias de presuntas irregularidades en programas como el único Centro Vida que hay para esta población.



Reyes señaló que a la administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, se le pidió un informe completo acerca del tema. Dependiendo de este, el representante del Ministerio Público podría tomar decisiones de orden disciplinario contra los funcionarios encargados de ejecutar esos recursos.



Esos 18 mil millones de pesos corresponden a recursos de cinco vigencias anteriores y no son solamente dineros procedentes del recaudo de la Secretaría de Hacienda de Pereira, sino de los giros que le hace al Municipio la Gobernación de Risaralda. De hecho, en solo este año, la administración departamental le ha girado 2 mil millones de pesos por este concepto.



A este respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira, Karen Zape, respondió que dichos recursos no se han ejecutado “porque el alcalde Juan Pablo Gallo ha pensado en grande”. La funcionaria se refiere a que la actual administración municipal ha proyectado el mejoramiento del Centro Vida de Cerritos (ubicado exactamente en el sector de Belmonte) y la construcción de otros tres, de los cuales el primero se hará en la comuna El Oso.



Un Centro Vida es un espacio físico donde los adultos mayores cuentan con un salón para diferentes actividades, piscina, sauna, turco y zonas verdes y precisamente, se construyen con los recursos recaudados con la estampilla Pro adulto mayor.



Según Zape, en el 2016 se estudiaron los sitios donde se van a construir los tres centros, en el 2017 se realizaron y aprobaron los diseños definitivos y este año se obtuvieron las licencias de construcción y se inició el proceso de adjudicación de las obras.



Dos de esos centros vida costarán, según la Secretaria, unos 12 mil millones de pesos. Los otros dos centros vida estarán ubicados en las comunas Río Otún y Villavicencio.

La polémica por un bus

Guillermo Velásquez, presidente del Consejo del Adulto Mayor de Pereira, denunció en la Comisión de Moralización que “los lunes y los jueves, el bus del Centro Vida en vez de estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, está a cargo del despacho del alcalde para otros menesteres y por lo tanto en esos días el Centro Vida no opera por falta de transporte para los adultos mayores beneficiarios”.



Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Social aseveró que “el bus no es del Centro Vida, es del Municipio de Pereira utilizado únicamente a destinación de los adultos mayores. Hay diferentes solicitudes de diferentes grupos de adultos mayores, a veces asistir al Centro Vida, a veces a actividades que ellos generan. Lo que sí procuramos garantizar es que el bus sea utilizado únicamente para adultos mayores (sic)”.



Sin embargo, Zape aclaró que el uso del bus también depende de la “Secretaría Privada (del Alcalde), área de comunidades”.