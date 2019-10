Dos reclusas obtuvieron becas universitarias en Manizales

Dos jóvenes mujeres que cumplen sus condenas en la cárcel Villa Josefina de Manizales recibieron la mejor noticia de los últimos años: podrán cursar gratuitamente una carrera universitaria.

Esto se da gracias a la gestión de la Alcaldía, en convenio con la Universidad de Manizales y el visto bueno del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec).



El anuncio se hizo en medio del evento ‘Delinquir no paga’, una estrategia de la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno municipal para mostrarles a estudiantes de bachillerato de la capital de Caldas las consecuencias que traen las malas decisiones.



Frente a los ojos de más de 500 jóvenes y tras haber contado entre lágrimas sus historias, recibieron la noticia.



Una de las becadas es María*, quien hace cinco años cumple una pena por homicidio. “Yo cometí un error, todo producto de la intolerancia y el exceso de licor, cuestión de unos segundos que me privaron de la libertad toda mi juventud. Esto significa mucho para mí, pues podré cumplir mi sueño de ser enfermera, uno que pensé que ya no haría realidad”.



Andrea* es la otra beneficiada. Ella perdió la libertad por convivir con un hombre que expendía estupefacientes y guardaba en su casa diversos tipos de armas.



“Para mí fue una sorpresa porque mi familia no tiene recursos para darme estudio. Soy la persona más feliz del mundo porque, pese al error que cometí, hoy tengo una nueva oportunidad para salir adelante. Voy a tener una nueva opción de vida al salir de acá”, expresó.



Andrea será contadora si logra terminar su carrera universitaria, la que iniciará el próximo año -igual que María- de manera virtual. Así lo indicó la directora regional del Inpec, Clarahibel Idrobo.



“Gracias a las tecnologías pueden adelantar sus estudios de manera virtual dentro del penal. Nosotros disponemos de sus recursos y ellas solo deben poner su empeño para lograrlo”, afirmó la Coronel.

Ocho casos en el Eje

Como estos casos existen ocho más exitosos en el Eje Cafetero, entre ellos están los de dos mujeres que, recluidas en la cárcel La Badea, en Dosquebradas (Risaralda), que están a punto de lograr su título como profesionales.



De acuerdo con Idrobo, dentro de los penales todos los reclusos deben hacer actividades complementarias, trabajar, estudiar o participar de iniciativas culturales.



“Hemos implementado nuevas actividades y vemos que con ellas puede haber un cambio y una mejor resocialización. Todos los proyectos les aportan nuevos elementos para su vida en libertad, pero -depende de su disposición- que funcionen”, señaló.



En el caso de la reclusión de mujeres María y Andrea serán las primeras en estudiar, pero ya avanzan los procesos de huertas, el coro y el grupo de danzas. Con estas iniciativas no solo logran ser productivas, sino que le han mostrado a la comunidad que trabajan por recibir una nueva oportunidad.



*Nombres cambiados



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES