Alcaldía de Manizales entutela a Mineducación por caso Mota Engil

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, interpuso una tutela en contra de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con el fin de obtener respuestas sobre el proceso administrativo de este despacho contra la firma portuguesa Mota Engil, encargada de ejecutar las obras de infraestructura educativa en la capital de Caldas.

Esto se da después de que, semanas atrás, el mandatario le enviara un derecho de petición solicitándole información sobre el porqué de las demoras para hacer válidas las pólizas de cumplimiento de estos contratos. Recurso del que, según la administración municipal, Cardona no obtuvo respuesta.



De acuerdo con lo informado por ese despacho, en Manizales son siete las obras que ni siquiera han empezado, por lo que espera una pronta respuesta. Mientras en el departamento de Caldas, desde octubre del 2018, cuando se iniciaron planes de contingencia ante los incumplimientos de la firma, se han generado 253 compromisos. De estos, 154 se han incumplido, 51 se han finiquitado y los demás están dentro de los plazos.



Esta fue la razón por la que la semana pasada el Ministerio de Educación anunció que daría terminación anticipada a los contratos con Mota Engil, cuyos objetivos debían estar cumplidos hace más de un año.

En Caldas

En el caso de este departamento, se espera que las obras se retomen en noviembre próximo de mano de nuevos contratistas. Así lo indicó el secretario de Educación de Caldas, Marcelo Gutiérrez.



“La convocatoria se cerraba el 1 de agosto (pasado). Ahora el proceso es que desde el Ministerio se elija cuales contratistas cumplen con los requisitos. Este proceso toma unos 25 días, por lo que -según nuestras cuentas- se retomarían en noviembre próximo”.



El funcionario mencionó, además, que no será un solo contratista, sino uno por obra. “Habrá muchos, no como se estaba haciendo que uno las tenía todas. Esto con el fin de que tengan la capacidad de respuesta y no suceda que se pierdan los recursos”.



Hasta el momento, el balance en el departamento es que de las 21 obras pendientes cinco están entre el 0 y 30 por ciento de avance, ocho entre el 30 y el 80 y ocho más entre el 80 y 100 por ciento.



Al respecto, Gutiérrez señaló que, de estas, hay cuatro instituciones que superan el 95 por ciento de ejecución, cuyas intervenciones serán asumidas por las aseguradoras, de acuerdo con la orden del Ministerio.



“Esperamos que esas obras se entreguen pronto. Son ajustes que, con voluntad, podrían ser terminados en más o menos de un mes”, agregó el Secretario.



Estas obras son en los municipios de Supía, al que le falta un muro de contención; Filadelfia, que solo necesita el servicio de energía y de dos colegios en Chinchiná, donde faltan algunas obras de adecuación sencilla, según informó el funcionario.



Como parte de la reclamación sobre el tema, la semana pasada el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, le entregó al Ministerio de Educación más de 20.000 firmas recolectadas por ciudadanos de los 17 municipios afectados por los retrasos en la obras.



Rectores, padres de familia y docentes firmaron esta petición simbólica a nombre de los 13.612 los alumnos que están a la espera de las obras en las que los gobiernos departamental y locales invirtieron 30.000 millones de pesos.