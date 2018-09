Alcaldía de Dosquebradas vive en el limbo hace 17 días

La jueza que lleva el caso del presunto ‘carrusel’ de contratos en la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda), por el que fue capturado el alcalde Fernando Muñoz, decidiría mañana si dicta medida de aseguramiento en contra del gobernante y diez personas más.

Esa decisión es esperada, literalmente con ansias en la administración municipal y en el Concejo porque desde hace 17 días, cuando Muñoz fue capturado, la Alcaldía está en un limbo.



Aunque el artículo 106 de la ley 136 de 1994, establece que en caso de falta temporal del Alcalde -como es en este caso- el Secretario de Gobierno “asumirá las funciones (del Alcalde) mientras el titular se reintegra” , Alfredo Castañeda, no ha asumido el cargo.



“Yo pedí un concepto a la Gobernación de Risaralda acerca de lo que dice la ley 136 y me contestaron que no hay ausencia temporal, que el señor alcalde es todavía el alcalde porque no ha sido suspendido, ni condenado, está en una imputación de cargos. Por eso no me puedo posesionar”, explicó el Secretario.



El funcionario agregó que si él, con base en la ley 136, va a una notaria a posesionarse como alcalde y el alcalde titular regresa al cargo, “estaría en una extralimitación de funciones y adicionalmente todo lo que haya firmado sería ilegal”.



Y precisamente la firma del alcalde Muñoz es lo que, según el presidente del Concejo, Robert Sánchez, ha faltado para que la administración municipal siga su marcha normal. “La Secretaría agropecuaria y del medio ambiente, que maneja todos los productores agrícolas del municipio y el sistema ambiental, estaba en pleno proceso de adiciones presupuestales para poder continuar con el personal y en estos momentos más del 80 por ciento de los funcionarios quedaron desvinculados porque no hubo quien firmara las adiciones y autorizara presupuestalmente”.



Sánchez añadió que el Concejo tampoco, por la ausencia del alcalde, pudo entrar en sesiones extras para debatir y aprobar los proyectos de acuerdo relacionados con transporte escolar para la vigencia 2019, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y servicios generales y guardas de seguridad para las instituciones educativas, también para la vigencia 2019.



El presidente del Concejo dijo que tampoco se pudo discutir el proyecto para la aprobación de vigencias futuras para la Planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) regional, así como uno de reestructuración administrativa para nombrar 20 nuevos agentes de tránsito.



El Secretario de Gobierno admitió los tropiezos en la Secretaría agropecuaria, pero afirmó que “todos los secretarios seguimos trabajando muy comprometidos con la comunidad y nuestra labor. Nos estamos repartiendo el trabajo todos los secretarios, todo lo que se requiere por parte de la comunidad lo estamos respondiendo”.