'Alcaldía de Dosquebradas debe ser asumida por Secretario de Gobierno'

Fernando José Muñoz Duque seguirá siendo el alcalde de Dosquebradas (Risaralda), aunque ayer una jueza de control de garantías de Pereira ordenó medida de aseguramiento intramural en su contra.

Mientras la medida de aseguramiento no quedé en firme -ya que fue apelada por su defensor y será confirmada o revocada en segunda instancia, Duque siendo el gobernante del segundo municipio de Risaralda así esté tras las rejas.



Sin embargo, la semana pasada el presidente del Concejo de Dosquebradas, Robert Sánchez, aseveró a este medio que desde la detención de Muñoz “la administración está en el limbo”. Además, el secretario de Gobierno, Alfredo Castañeda, contó que no había asumido el cargo, como lo establece la ley 136 de 1994, porque decidió esperar un concepto de la Gobernación de Risarada al respecto.



El viernes pasado, tras el fallo en contra del alcalde Muñoz, el secretario de Gobierno Castañeda reiteró que aún no sabe cual es el camino a seguir y que esperará una comunicación de la administración departamental.



Consultado por este medio el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, envió esta explicación: "Es de resaltar que la norma (la Ley 136 de 1994) establece que, en caso de falta temporal, y si se da esa falta por suspensión del alcalde, el Secretario de Gobierno deberá asumir las funciones mientras el titular se reintegra.



Es decir que es por disposición legal que el Secretario de Gobierno deberá asumir las funciones mientras el titular se reintegra.



Volviendo a la decisión de la jueza, además de Duque fueron cobijados con la misma medida el exfuncionario Jonathan Omar Barrientos Patiño, exsecretario de Planeación y los actuales servidores públicos: Julián Alberto Carrizosa Montoya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental; Elkin Mauricio Arboleda Perez, profesional de la Secretaria de Planeación; Luis Fernando Lopez Mustafá, director operativo de Gestión Ambiental y Carlos Elías Marquez Valencia, director operativo de gobierno.



La misma medida es para Julián Andres Valencia Arias, administrador de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv); Rita Inés Velásquez, Juan Carlos Velásquez Cifuentes y Jenny Tatiana Castro Duque, representantes de la Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo.



Para Jeniffer Londoño Rivera, esposa de Julián Andrés Valencia, administradora de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv), la jueza ordenó medida de aseguramiento de carácter domiciliaria.



Cabe decir que el abogado defensor de los esposos Valencia Londoño no apeló la decisión de la jueza. Este medio conoció información extraoficial acerca de que Valencia haría un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, este no había aceptado cargos cuando se realizó la audiencia de legalización de captura.



Los restantes abogados si presentaron recursos de apelación ante el despacho judicial. La delegada de la Procuraduría tampoco presentó recurso de apelación.



De esta manera la jueza acogió los argumentos de la Fiscalía, que a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción identificó supuestas irregularidades en cuatro convenios de asociación suscritos entre la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) en cuatro convenios. Las presuntas irregularidades superan los mil millones de pesos.