Alcaldía celebró con pólvora y papayera cumpleaños de Líbano, Tolima

Con banda, quema de pólvora y hasta papayera, la Alcaldía de Líbano celebró los 171 años de fundación de este municipio del norte del Tolima.



Lo que llama la atención es que la celebración la encabezó el alcalde, Jesús Antonio Giraldo, quien estuvo acompañado, según él, de ciudadanos y empleados entre los que se encontraban los secretarios de despacho.

Habitantes de Líbano, que omitieron sus identidades, criticaron el evento y afirmaron que "es absurdo hacer celebraciones cuando muchos se están muriendo por culpa del Coronavirus".



Le puede interesar: La tragedia de una enfermera y su esposo que murieron por coronavirus)



"Al alcalde se le fue la mano, lo que hizo es una falta de respeto, pues mientras miles de personas lloran esta tragedia, él se dedicó a celebrar con pólvora y papayera", dijo un comerciante.

Celebración en Libano Tolima en plena cuarentena... pic.twitter.com/v8yRKWXock — Fabio Arenas Jaimes (@FabioArenasJ) April 24, 2020

Otros ciudadanos señalaron que "la plata que gastó la Alcaldía en pólvora y fiesta, debió utilizarla en mercados para familias que hoy carecen hasta de un pan para sus hijos".



Una ama de casa dijo que "la fiesta fue en el parque, frente a la Alcaldía, yo vi más de 20 personas congregada, echando pólvora".



(Lea también: Hay preocupación en Tolima por aumento del 91 % en los casos de dengue)



Jesús Antonio Giraldo les salió al paso a las críticas y se defendió a través de la emisora Ondas de Ibagué pero reconoció que, efectivamente, hubo pólvora y papayera "para que todos sepan que en medio de estas dificultades, estamos cumpliendo años".

La celebración fue corta, no duró mucho tiempo y la hicimos de manera simbólica por tratarse del cumpleaños de nuestro pueblo FACEBOOK

TWITTER

"La celebración fue corta, no duró mucho tiempo y la hicimos de manera simbólica por tratarse del cumpleaños de nuestro pueblo", afirmó el mandatario que llegó por segunda vez a este cargo.



"No violamos las medidas del gobierno, los que asistimos guardamos la distancia uno del otro y los abrazos se dejaron para otra ocasión", aseguró y agregó que "llevamos tapabocas y no hubo aglomeraciones".



El mandatario aclaró que la plata de la pólvora "salió de mi bolsillo y de los aportes de los funcionarios, el presupuesto del municipio no fue tocado para la celebración". "La celebración sólo duró 20 minutos", señaló.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ