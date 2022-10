“Yo pendeja no soy”, fue una de las tantas frases que pronunció la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo Guevara, ante una docena de líderes del río Chaguí, cuya comunidad había salido minutos antes a protestar por las calles de esa localidad del Litoral Pacífico de Nariño, inconforme por las necesidades no atendidas.



Visiblemente molesta y muy ofuscada, la funcionaria contestó inquietudes de los pobladores en una mesa de trabajo efectuada en un salón de la Alcaldía Municipal, pero en un ambiente que por momentos estuvo bastante tenso y caliente.



De los duros reclamos de parte y parte fueron testigos funcionarios de la Procuraduría Provincial y Personería Municipal.



“A mi no me la van a venir a montar”, les dijo la funcionaria a los invitados a la acalorada reunión, pero ellos no dejaban de hablar y gesticular con sus manos.



“Es que a ustedes no les gusta que les hagan las cosas, pero yo si tengo que aguantarme todo”, también les contestó y luego agregó “yo muero con la verdad”.



Los ánimos se exaltaron y la reunión estuvo cerca tomar otro rumbo, de no ser por el inesperado llamado de atención de uno de los asistentes, quien pidió la calma con una oración.



“Para los que creemos que existe un Dios yo quiero como dar una oración a favor y beneficio de esta mesa de trabajo y que los ánimos los podamos calmar”, expresó el invitado, quien también pidió que ilumine a la alcaldesa y a quienes estaban sentados alrededor de la mesa.



Sin embargo, la tensión se mantuvo con voces que pedían el respeto; “ya generamos el espacio entonces considero que deberíamos aprovechar”, sugirió el delegado de la Personería, mientras uno de los pobladores llamaba con sus gestos a la tranquilidad.



Hasta que por fin la calma retorno al lugar y uno de los pobladores dijo: “lo que la comunidad vino a solicitar es que la alcaldesa nos pueda explicar sobre el convenio con la Gobernación de Nariño”.



Además, le pidió a la mandataria en nombre de la comunidad la conformación de una mesa interinstitucional para trabajar el año próximo, “pero el tema que aquí nos atañe es el de los puentes palafíticos de Chajal y Mercedes”.



Otro delegado de una de las veredas de la zona recalcó que “las comunidades del río Chaguí pedimos que usted presida la posibilidad de convocar a una mesa de trabajo con instituciones del orden nacional y departamental para este año para presentar unos proyectos viables”.



Cuando la alcaldesa hizo uso de la palabra lamentó el tener que entrar en intimidades y señaló que no lo quería hacer “porque yo lo menos que quiero es perjudicar a ninguna persona, pero siento que la situación ha tocado fondo, hoy están juzgando a la persona menos indicada”.

Denuncia presunto hecho de corrupción

Puso de presente que solo a través de las redes sociales se enteró sobre un proyecto de construcción de puentes palafíticos del cual desconocía, el cual estaría financiado con recursos de la Gobernación de Nariño.



Fue por eso que Angulo les preguntó a los asistentes: “¿cuál es la razón de la protesta si la plata la tiene la Gobernación de Nariño, si el proyecto lo tiene la Gobernación?”



Igualmente señaló que a la comunidad le han mentido, pero no solo eso denunció que a su despacho se había acercado un ingeniero para indicarle que el citado proyecto era de él; “resulta que el ingeniero en cuestión dice que el convenio tiene que hacerse con el municipio para garantizar que el municipio le de el contrato a un fulano de tal”.

Para la alcaldesa se trata de un claro tema de corrupción por lo que agregó: “me están obligando a hacer algo que yo no quería hacer, mi nombre aquí no va a quedar manchado”.



“Eso no va conmigo porque yo nací pobre y seguramente pobre voy a morir, pero yo no estoy aquí para robarme la plata de nadie”, afirmó con tono de rabia e indignación.



Igualmente les sugirió a los asistentes que ante esta situación toquen las puertas que son, pero no las de la Alcaldía de Tumaco.



“Las puertas que ustedes deben tocar es la del señor gobernador, me da mucha tristeza que hoy la comunidad me venga a tildar de mentirosa, cuando la emergencia del río Chaguí allí yo estuve ayudando a la gente”, confesó en la reunión que tardó cerca de dos horas y concluyó con el regreso de los líderes y manifestantes a sus veredas.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO