La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, dijo, en tono enfático, que tanto la Policía Nacional como el Ejército no saldrán de este puerto de Nariño y, al contrario, van a permanecer en el municipio, para garantizar la seguridad ciudadana y defender los derechos de los tumaqueños.

La funcionaria hizo esta afirmación, ante los bloqueos que persisten en los kilómetros 84, 86 y 88 de la vía al mar por parte de comunidades que argumentan tener miedo a grupos armados, los cuales, vienen intimidando. Han sostenido que con la presencia de la Fuerza Pública, la situación de orden público se vuelve más tensa y podría salirse más de control.



Son bloqueos que han cumplido unas 20 horas, impidiendo el paso de toda clase de vehículos y motocicletas.



Explicó que hombres de la Fuerza Pública adelantan tareas encaminadas a evitar el hurto del crudo que se transporta a través del oleoducto Trasandino, dejando millonarias pérdidas económicas y graves daños de carácter ambiental, en esa zona rural del municipio.



“Hace algunos días, por instrucciones del Gobierno Nacional, se han iniciado conjuntamente entre la Policía y Ejército, unas operaciones que permiten mitigar el robo del crudo en este sector que ha generado muchas afectaciones sobre todo ambientales”, manifestó.



Aunque indicó que entiende que algunos miembros de la comunidad adelantaron la protesta para pedirle al gobierno municipal que dé instrucciones de retirar las Fuerzas Militares y de Policía del municipio, insistió en que eso no se puede aceptar.



“Lamentablemente, nos llegó información oficial que en este paro no solo hay personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que existen hombres armados”, indicó.



Sostuvo que en desarrollo de la protesta miembros de la misión médica fueron objeto de requisas irregulares, mientras que varios ocupantes de vehículos fueron bajados de los mismos.



“Muchas personas han dicho que hay hombres armados en este lugar y seguramente integrantes de grupos al margen de la ley”, anotó la alcaldesa.



Dijo que con los líderes de la protesta se había llegado a un acuerdo para realizar una reunión en el corregimiento La Guayacana.



“Pero, lamentablemente, no han aceptado, queremos insistir en que la administración municipal y el Ministerio Público nos hemos desplazado hasta aquí porque estamos con toda la disposición de dialogar”, añadió la mandataria local.



Sin embargo, no descartó que se puedan registrar actos que atenten contra su vida y la de los funcionarios que la acompañan.



Solicitó a los promotores de la protesta no afectar la movilidad, la salud, el comercio y la educación de Tumaco.



“Nos parece indigno que se siga generando una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos”, concluyó.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL EL TIEMPO

PASTO