Alcaldesa de Tumaco pide uso de medias o calzones como tapabocas

La angustia y el desespero de la alcaldesa de Tumaco, en Nariño, María Emilsen Angulo Guevara, la llevó a pedirles a los tumaqueños que si no quieren comprar tapa bocas para cuidarse del covid-19, al menos los hagan con sus propias manos, pero con una “media” o hasta con un “calzón”.

“Si tiene que salir salga pero por lo menos póngase un trapo en la boca”, los sugirió a través del programa institucional de la Alcaldía Municipal de Tumaco que se transmite por uno de los canales locales de televisión.



Ante la desobediencia de muchos pobladores que no quieren acatar la orden de aislamiento obligatorio en sus casas, tampoco se ahorro el siguiente consejo: “ya han dicho como se hacen hasta con una media, con un calzón con cualquier cosa se puede hacer un tapabocas”.



Y es que su indignación tiene una explicación. Hasta hoy, 19 de mayo, en Tumaco las cifras son muy preocupantes. Se registran 13 personas muertas, 308 casos positivos, hay 624 muestras pendientes por conocer su resultado y el virus ya se ha extendido a cinco comunas y la zona rural.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo. Foto: Archivo particular

Su paciencia al parecer se agotó cuando hizo referencia ante la teleaudiencia a todos los métodos a los que las autoridades han acudido, con tal de lograr convencer a la ciudadanía de que se quede en casa y no salga a las calles.



Angulo no aguantó más la actitud de indiferencia y desafío a las normas de la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno Nacional por muchos de sus paisanos, cuando expuso que ni las llamadas a los celulares ni mucho menos la intervención de la Policía Nacional ha servido para convencerlos de que hay que proteger la vida.



“Hay personas a las que los llamamos de la Secretaría de Salud y lo que hacen es nombrarnos la madre; hay personas que hoy nombramos y decimos es que usted es amigo de pepito Pérez y él salió positivo por lo que necesitamos tomarle la nuestra y lo que hacen es colgarnos el teléfono; y si vamos a buscarlos con la Policía, nos sale toda la familia a enfrentarse con los uniformados”.

Pero el dedo en la yaga lo puso la funcionaria cuando en su polémica intervención utilizó el término “ignorancia” o lo que para algunos puede ser, tal vez, la falta de cultura ciudadana o una clara desobediencia para otras autoridades.



“Es un nivel de ignorancia de algunas personas que realmente genera desilusión y desmotivación”, manifestó.



La alcaldesa también se quitó el tapabocas para cuestionar una vez más a la Gobernación de Nariño y al Instituto Departamental de Salud por la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de coronavirus de su municipio.



Sobre el particular se preguntó: “¿qué lineamiento diferencial está manejando el Instituto Departamental de Salud con Pasto que no lo está manejando con Tumaco?”.



“Estamos haciendo un esfuerzo increíble con la Secretaría de Salud de Tumaco, pero existe un claro retraso en la lectura de las muestras por parte del Instituto Departamental de Salud de Nariño”, fue su categórico reclamo.



Pero no han faltado las reacciones de varios dirigentes sociales y políticos frente a la intervención pública de la alcaldesa y al hecho de haberse metido con la idiosincrasia de los tumaqueños.



Como muy desafortunada fue calificada la misma por el dirigente político Ever Castillo, quien sostuvo que “lo que pasa es que aquí se ha perdido la confianza en el gobierno local porque los recursos se han utilizado mal”.



Expresó que la alcaldesa ha perdido la credibilidad y añadió “entonces la gente con dolor y al permanecer encerrada y no tiene más opciones para subsistir, debe salir a protestar y a desahogarse”.



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO - PASTO