Tres alcaldes y un diputado de Córdoba dan positivo para coronavirus

Los alcaldes locales de Puerto Escondido, Heydi Torres; Tierralta, Daniel Montero, y Moñitos, Javier Francisco Olea; además de Fabián Lora, miembro de la Asamblea Departamental, informaron públicamente que los resultados de las pruebas de covid-19 dieron positivos y ahora cumplen con el aislamiento preventivo.

Aunque no revisten graves problemas de salud, en la actualidad son sometidos a los tratamientos respectivos.



La primera en reportar su situación fue la alcaldesa de Puerro Escondido, Heydi Torres, quien emitió un comunicado en el que indicó que, tras someterse a la prueba de tamizaje, se comprobó que posee el virus.



Asimismo, la mandataria señaló que su secretario de Planeación, Marcos González Galindo, también se contagió.

"He sido víctima del covid-19, quiero aprovechar la oportunidad para llamar la atención de la comunidad, el virus sí existe y nos puede tocar a cualquiera, nosotros como autoridades no podemos ponerle un policía a cada persona", dijo la mandataria.



Por su parte, Daniel Montero, alcalde de Tierralta, manifestó que, desde la semana pasada, se sometió a la prueba que resultó positiva y tras conocer los resultados optó por el aislamiento sin dejar de lado sus responsabilidades como mandatario.



Aunque no se ha confirmado nuevos contagios en su grupo de trabajo, por recomendación médica sus más cercanos colaboradores y familiares se sometieron a toma de pruebas con el fin de descartar o confirmar el contagio.

A su turno, el alcalde de Moñitos, Javier Olea Blanquicet, dio a conocer que es positivo para coronavirus, tras realizarse la prueba el pasado 15 de julio.



"Después de un viaje a Chinú y Montería, al llegar ese día en horas de la noche a mi residencia, comencé a sentir dolor en la cabeza, en la garganta, en los músculos y malestar en todo el cuerpo", dijo el mandatario.



Agregó además que está asintomático y pide a los moñiteros que mantengan todas las medidas de bioseguridad.

Finalmente, el diputado de la Asamblea de Córdoba, Fabián Lora Méndez, reportó a través de su cuenta de Twitter que hace parte de la gruesa estadística de pacientes con covid-19 en Córdoba.



Dijo que la confirmación del diagnóstico surgió al realizarse una prueba de tamizaje tras advertir síntomas y que desde ese momento guardó distancia con su núcleo familiar y cumple su etapa de aislamiento.



"Con fe y esperanza puesta plenamente en Dios, informo a la opinión pública que me realicé prueba de tamizaje y resultó positiva. Me encuentro con síntomas y he venido cumpliendo con aislamiento y tratamiento médico. Ninguna medida de autocuidado es demasiado severa", escribió en su cuenta de Twitter.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, envió un mensaje de solidaridad a los alcaldes afectados y pidió por su pronta recuperación.



“Con esa fuerza y vigor que los caracteriza y las oraciones de todos los cordobeses, van a salir victoriosos de esta prueba. Muy pronto nos volveremos a encontrar para continuar trabajando por el bienestar de las comunidades”, sostuvo.



De igual forma se solidarizó con el diputado Lora, con un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

"Toda mi energía positiva y voz de aliento para un diputado valiente y trabajador por su resultado covid-19 positivo. Dios permitirá pronta recuperación. Abrazo solidario y bendiciones", concluyó Benítez.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO Montería

@GudilfredoAv