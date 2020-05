Dos alcaldes suspendidos por irregularidades con ayudas de pandemia 

En menos de 10 días, dos alcaldes cordobeses han sido separados de sus cargos de manera temporal por orden de la Procuraduría, que los investiga por supuestos sobrecostos en la compra de mercados destinados a las familias de sus municipios, en medio de la pandemia del covid 19.



Se trata de Daniel Montero, alcalde de Tierralta; y Antonio Rhenals Otero, de Cereté. Ambos fueron separados de sus cargos por el término inicial de tres meses por orden de la Procuraduría Regional. Montero fue notificado de la decisión el pasado 4 de mayo y ocho días después llegó la orden de suspensión en contra de Rhenals.

Daniel Moreno fue duramente cuestionado por la ciudadanía por la compra de 10.000 mercados con un valor aproximado por ayuda de $50.000, lo que no se vería reflejado en su contenido. Por su parte, Antonio Rhenals, habría sobrevalorado al menos 20 mil paquetes alimenticios por un valor de 500 millones de pesos y que estaban destinados a las familias vulnerables de su municipio.



En ambos casos, el ente de control adelanta las investigaciones a raíz de las denuncia de la ciudadanía. Aunque no han sido declarados culpables, la suspensión temporal se da para evitar que interfieran en las labores del equipo auditor de la Procuraduría, de acuerdo con el concepto de ese organismo de control.



El caso se remonta al inicio de la cuarentena, cuando el gobernador de Córdoba Orlando Benítez Mora, anunció la entrega de al menos 200 mil mercados para cordobeses en estado de vulnerabilidad. Para ello, los recursos fueron girados a los alcaldes, quienes fueron los responsables de comprar y entregar las ayudas, con base en datos de población referenciada.



Desde ese momento comenzaron a aparecer una serie de quejas de la ciudadanía en contra de sus alcaldes, porque muchos de los paquetes entregados no contenían los alimentos necesarios y el costo de cada ayuda tenía un costo exagerado.

Las quejas llegaron a oídos de la Procuraduría General de la Nación, que ordenó a la regional de Córdoba iniciar las averiguaciones correspondientes, no solo en Tierralta y Cereté, sino en siete municipios más de Córdoba, donde también se habrían presentado sobrecostos en las compras.



El pasado 4 de mayo, cuando se conoció la suspensión de Daniel Montero como alcalde de Tierralta, la Procuraduría envió notificación de advertencia a los siguientes mandatarios: Antonio Rhenals (Cereté), Gabriel Bittar Díaz (Momil), Rubén Darío Tamayo (Planeta Rica), Fidel Mercado (Pueblo Nuevo), Félix Gutiérrez (Buenavista), Jorge Negrete (Lorica), Ana Luz Bedoya (Ciénaga de Oro) y Jorge David Pastrana (Sahagún).



La suspensión temporal fue notificada al gobernador Orlando Benítez, quien ha tenido que nombrar a miembros de su gabinete como alcaldes encargados en los municipios afectados. Es así como en Tierralta se desempeña como mandatario (e) el actual secretario de Competitividad y Cooperación Internacional, Eduardo José Tous; y en Cereté asumió, también en calidad de encargado, el secretario general de la Gobernación, Luis Gabriel Degiovanni.



GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial Para EL TIEMPO

Montería