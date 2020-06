En el Magdalena le cierran entrada a un alcalde por violar cuarentena

Habitantes del corregimiento de Carreto, municipio de El Piñón, a través de un video denunciaron que su Alcalde, Jhair Caballero, violó el pasado fin de semana la cuarentena para ingerir licor.



En la grabación no se observa directamente el mandatario municipal, sino una camioneta blanca, que según los denunciantes es de su propiedad.

Comunidad del corregimiento de Carreto en El Piñón, Magdalena, se negaban a dejar ingresar la camioneta de propiedad del Alcalde, a quien señalaban de romper el confinamiento para ingerir licor. pic.twitter.com/kDqsmyMaHw — Roger Urieles (@Rogeruv) June 24, 2020

En esta localidad del Magdalena, la comunidad optó por instalar un portón para restringir el ingreso y salida de las personas, como medida de protección contra el covid-19. En uno de los accesos al pueblo, se presentó un altercado entre los pobladores que estaban en guardia y un escolta del alcalde.



En ningún momento, de la camioneta descendió alguno de sus ocupantes, ni se bajaron los vidrios polarizados; sin embargo, otro hombre que se movilizaba en una motocicleta exigía que se le permitiera el ingreso de todos.



La comunidad, al identificar el carro del alcalde y supuestamente notar que el acompañante de la moto se encontraba bajo efecto de alcohol, le exigieron respetar las medidas preventivas decretadas por el Gobierno.



El conductor de la motocicleta, entre tanto, aseguraba que no estaban ingiriendo licor, y que habían salido del pueblo para llevar una botella de whisky a una persona que identificó como Joaco Pertuz.



Por su parte, los habitantes exigían que como grupo de autoridad colocaran el ejemplo y no irrespeteran los decretos fijados durante la pandemia del covid-19.

El desenlace

Finalmente la camioneta del alcalde logró ingresar en medio de la molestia de los ciudadanos que exigían respeto al pueblo. EL TIEMPO intentó comunicarse con el mandatario Jhair Caballero, pero no respondió las llamadas.



No obstante en su perfil de Facebook, realizó un pronunciamiento en el que no dijo si estaba o no a bordo del vehículo, pero sí aseguró que el desplazamiento al finalizar la tarde se dio para conseguir un combustible, que permitiera el avance de unas obras de mejoras viales.



“Cada vez que quieren difamarme manifiestan que yo ando tomando y haciendo fiestas sociales, le comento que si usted tiene la pruebas demuestre que es así, nadie tiene por qué saberlo, pero desde que inició esta emergencia y por tratamiento médico no puedo tomar, por tanto les exijo respeto”, sostuvo el mandatario asegurando que estas quejas vienen de un opositor.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta