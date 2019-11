Cumplió su palabra: alcalde electo de Cartagena irá 6 días a prisión

William Dau Chamatt, quien acaba de recibir la credencial que lo avala como alcalde electo de Cartagena, pagará a partir de este viernes tres días de arresto por injuria y calumnia contra el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, ordenados por el juez quinto penal municipal.



El mandatario de los cartageneros, además, deberá pagar otros tres días de arresto ordenados por el juez segundo penal municipal, también por injuria, en denuncias hechas por el empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca.

“Él anunció que a partir de hoy pagará primero los tres días de prisión en el caso del Gobernador; pero también está dispuesto a pagar de inmediato los otros tres días de arresto por las denuncias del empresario Hilsaca”, le dijo a este diario Cynthia Pérez, primera dama de la ciudad y mano derecha del alcalde Dau.



De otro lado, el mandatario de los cartageneros para el periodo 2020- 2023 enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

El ente de control busca establecer si Dau Chamatt está inhabilitado para ejercer el cargo público, luego de que veedores ciudadanos denunciaran que el burgomaestre es socio y accionista de la empresa Aguas de Cartagena desde la década de los 90.



La inhabilidad se daría porque una vez en el cargo, Dau Chamatt pasaría a ser el presidente de la junta directiva de la empresa, figura que la ley no le permitiría.



En diálogo con la radio local, el alcalde electo dijo que adquirió acciones por 500 mil pesos hace 20 años con aguas de Cartagena. Pero que se trata de unas acciones mínimas, las cuales le generan un poco más de un millón de pesos al año, y que las pondrá en venta cuanto antes. Aseguró que antes del primero de enero del 2020 (día de su posesión) dejará de ser socio accionista de la empresa, para concentrarse en gobernar a los cartageneros.

En la denuncia elevada por un ciudadano también se le solicita al Tribunal Administrativo de Bolívar anular la elección de Dau Chamatt, hasta tanto la Procuraduría falle.



No obstante, según el abogado Erick Urueta Benavides, director de la veeduría de la rama judicial ‘vejuca’, el mandatario no estaría inhabilitado.



“Ningún accionista particular dentro del grupo accionario de Acuacar, que representa el 4,1 por ciento de las cuotas sociales, tiene inhabilidad, ni incompatibilidad para ser elegido en un cargo popular: Aguas de Cartagena o Acuacar es una sociedad anónima abierta que se rige por el derecho privado, y que así lo define la ley 142 de 1994, conocida como ley de servicios públicos domiciliarios, que regula a todos los reguladores de servicios públicos en Colombia. El contrato de Acuacar con el Distrito de Cartagena es para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado y corresponde su administración a la ciudad y no a ningún accionista de la empresa”, señaló el jurista.



Urielta puso como precedente el fallo reciente del Consejo de Estado que le retornó su curul al senador Antanas Mockus, que sin embargo hoy es investigado por la Corte Suprema de Justicia.



CARTAGENA.