Alcalde (e) de Bucaramanga pidió renuncia a sus funcionarios

Tras un día de posesionarse como alcalde encargado de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, pidió la renuncia protocolaria de los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la alcaldía de la capital santanderena.



“Se pidió la renuncia protocolaría para determinar si hay que hacer algún cambio o no, también se le preguntó a todos si querían trabajar con el suscrito porque si no quieren, todos tienen cedula y el que trabaja obligado no trabaja feliz”, aseguró Germán Torres Prieto

En horas de la tarde comenzarán las entrevistas de los funcionarios a quienes les pidieron un informe de su gestión, “todos dijeron que si querían, vamos a ver, hoy voy a comenzar entrevistarme con cada uno de ellos y se les pidió un informe ejecutivo”, enfatizó el alcalde encargado.



Horas después de conocerse la resolución del nombramiento de Torres Prieto como alcalde encargado mientras Rodolfo Hernández cumple una sanción de tres meses por golpear a un concejal, el asesor de la alcaldía Rodrigo Fernández presentó la renuncia por no estar de acuerdo con los ideales de Torres Prieto.

Sin embargo, el mandatario encargado enfatizó que no va a cambiar nada en la administración con su llegada, “la administración no va a parar va a continuar tal cual como la dejó el ingeniero Rodolfo, vamos a tratar de suplir cualquier falla que se tenga. Que no sea que un cambio de alcalde trastorne la ciudad” añadió Torres.



A mediados del mes de julio llegará de nuevo al cargo de alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández luego de cumplir esta sanción impuesta por la Procuraduría.



BUCARAMANGA