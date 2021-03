Alcalde de Valledupar regañó en público a comandante de Policía

“Salga de la zona de confort; no puedo ser alcalde y coronel al tiempo”, fue el enérgico llamado que hizo el alcalde de Valledupar, Mello Castro, a Douglas Restrepo Murillo, comandante de Policía del Cesar.

La exigencia del mandatario, considerada por muchos ciudadanos como un jalón de orejas al oficial, se dio durante el desarrollo de la rendición de cuentas de la vigencia 2020, en audiencia pública realizada en la comuna dos de la capital del Cesar.



La actitud del funcionario, se dio a raíz de las inversiones que el Gobierno municipal ha realizado en la fuerza pública.



En este sentido, destacó la asignación de 1.785 millones de pesos que se ven reflejados en la entrega de 83 motocicletas a la fuerza pública con el apoyo del Ministerio del Interior; 12 camionetas y la recuperación del 84% de las cámaras de seguridad, al igual que 68 millones de pesos en recompensas.



“Necesitamos ver a estas motocicletas rodando por las distintas comunas de Valledupar, que patrullen, que controlen la ciudad, es el momento de decirle a la ciudadanía que la administración estará respirándole en la nuca a la delincuencia”, recalcó el burgomaestre.



En esta misma línea, precisó la necesidad de definir una estrategia para que este territorio sea una de las ciudades más tranquilas y seguras del país.



“Señor coronel, eso será responsabilidad suya, nosotros no podemos hacer el trabajo de la Policía, debe ser un trabajo articulado y no queremos excusas en materia de seguridad”, enfatizó Castro.



Las críticas del alcalde, pareció incomodar al comandante de la Policía, quien se levantó de su puesto y abandonó el lugar con un gesto de evidente molestia.

#Valledupar | En plena rendición de cuentas, el alcalde de Valledupar le llama la atención al Comandante de la Policía. pic.twitter.com/n6pvP9rHZQ — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) March 25, 2021

Por su parte, el teniente coronel, Elkin Corredor, comandante operativo de la Policía seccional Cesar, salió al paso de las declaraciones formuladas por el mandatario local y las calificó como “una situación normal”, para que la institución tenga en cuenta los medios tecnológicos que le ha venido aportando la administración municipal.



“No hay discordias, es simplemente un llamado de atención que se nos hace para que fortalezcamos todos estos medios técnicos para una mejor cobertura en la ciudad”, destacó el oficial.

Las reacciones

“Está bien que el alcalde quiera ver resultados y haya hecho el llamado, pero no debe olvidar los canales institucionales. No está bien que se fragmente la relación con la autoridad policiva. Deben tramitar las diferencias de manera interna para que no resulte perjudicada la ciudad”, subrayó un residente de la ciudad, quien prefirió omitir su nombre.



Entretanto, varios líderes comunitarios de la capital del Cesar, manifestaron que no se trata de echarle la culpa a los miembros de la Policía, sino de articular acciones conjuntas en materia de seguridad.



“El comandante se posesionó hace pocos días, por lo cual el alcalde hubiera sostenido una reunión a fin de ponerse de acuerdo con las acciones a seguir”, aseguró un líder de la comuna cuatro.

Balance operativo

Entre los delitos que afectan la seguridad ciudadana en Valledupar, sobresalen el hurto a residencias, locales comerciales, entidades financieras, personas, automotores, motocicletas, abigeato y piratería.



Según las cifras entregadas por la Policía del Cesar este jueves, durante el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, se registraron un total de 1.292 hurtos en las modalidades señaladas anteriormente.



Este año, para el mismo periodo, se han presentado 836 casos, lo que, según la fuente oficial, indica una reducción del 35%.



En cuanto a homicidios, durante estas mismas fechas, se registraron 1.375 en 2020, mientras que en lo transcurrido de 2021 se han presentado 907, lo que marca una disminución del 34%.



Los principales sectores generaradores de situaciones violentas son: Lorenzo Morales, El Carmen, La Nevada, El Páramo y las urbanizaciones cercanas a invasiones.



Asimismo, las zonas localizadas a un costado del río Guatapurí, fueron las que más asesinatos registraron durante el año pasado.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

