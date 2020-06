La historia del alcalde que renunció al cargo por miedo a que lo maten

En Socotá, Boyacá, el alcalde William Correa presentó oficialmente su carta de renuncia al gobernador y al Ministro de Defensa, debido a amenazas que ha recibido por parte de grupos al margen de la ley.

"Yo solo espero que no me maten”, estas son las palabras del mandatario quien asegura que su seguridad está en jaque debido a amenazas del Eln y disidencias de las Farc. Todo esto sucede a pesar de la tutela que él interpuso ante el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde solicitaba un vehículo blindado y guardaespaldas.



EL TIEMPO tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde William Correa y este explicó que los problemas de seguridad en Socotá son gravísimos: “Yo soy el único alcalde que ha salido a contar la verdad y en este país eso es un dolor de cabeza, he recibido apoyo, pero no hay seguridad de alta montaña, por esto los grupos al margen de la ley me han amenazado, yo solo pedía seguridad, y a cambio se burlaron de mi tutela”.

Le puede interesar: Así sobreviví al ataque de un tiburón gris cuando buceaba en Colombia



El mandatario explica que se refiere al término “burla”, debido a que la petición de una camioneta blindada y un cuerpo de seguridad, se convirtió en un botón de pánico y un chaleco antibalas, frente a esto el alcalde subrayó: “Yo sí quiero retar al director de la UNP, que se venga aquí con un botón de pánico a ver los resultados, solo le digo que él está jugando con la vida de un alcalde y una familia”.



En medio de esto, Correa ya hizo oficial su renuncia y espera la respuesta del gobernador, Ramiro Barragán, para definir la situación.



“Yo ya renuncié, prefiero tener una finca y trabajar, no es posible que no me den seguridad, mientras en Bogotá muchos tienen carros blindados.Yo sí le quiero decir al director de la UNP que si eso es un tema personal pues que nos encontremos”, señaló el mandatario.

Lea también: El brillante académico español que acabó como indigente en Santa Marta



Así las cosas, queda esperar el pronunciamiento de la Gobernación de Boyacá y el futuro de las garantías de seguridad del mandatario, de lo contrario el alcalde aseguró que pediría al gobernador, Ramiro Barragán, una licencia para pedir instancias internacionales.

NACIÓN