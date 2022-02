El alcalde de Sincelejo, Sucre, Andrés Gómez Martínez, demandó ante la Fiscalía General de la Nación el proceso de revocatoria iniciado en su contra, tras identificar firmas falsificadas.



La semana pasada, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló 34.440 firmas, de un poco más de 62.000 que fueron recogidas y entregadas por el Comité de Revocatoria.



En ese momento, más de 22.000 firmas fueron anuladas al presentar anomalías. Posterior a eso, se conoció el listado de las personas que firmaron y entonces se confirmaron otras irregularidades. Familiares de personas que aparecen firmando denunciaron que sus seres queridos fallecieron hace muchos años, lo que para ellos constituye una afrenta dolorosa.



Así lo dijo Rosa Bertel, quién manifestó que su familiar murió hace más de 20 años y se encuentra en el listado entregado por la Registraduría.



Así mismo, se presentaron denuncias de personas que no firmaron, que trabajan en la misma administración, e inclusive subcontralores provinciales fueron identificados.



"He tratado de no inmiscuirme en el tema y le he dado paso a la democracia, que el comité pro revocatoria haga su trabajo, pero creo que llegó el momento de actuar y buscar que las cosas se den con transparencia. Le hemos dado poder a nuestro abogado para instaurar las denuncias respectivas por la gran cantidad de anomalías que se han detectado en este proceso", dijo el alcalde Gómez, y agregó que esperan también un nuevo pronunciamiento por parte de la Registraduría con relación a un nuevo análisis de las firmas.



Renunció uno de los voceros del comité de revocatoria

Se conoció, además, durante la semana, la renuncia de uno de los voceros del movimiento que busca la revocatoria, el docente Álex Manuel Sierra, quien se habría dado cuenta de las situaciones anómalas que se han dado durante el proceso de recolección de las firmas y ahora con el resultado de las presunta falsificación de las mismas.



Álex Sierra dijo en su carta de renuncia que el comité habría actuado sin consultar los pasos a seguir y que no tenía nada que ver con las denuncias que se estaban dando en el proceso.



Por ahora, los miembros del comité y los abogado de la administración municipal han dicho que esperarán primero el nuevo aval de firmas de la Registraduría y el resultado de la denuncia que instauraron con sus respectivas pruebas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

